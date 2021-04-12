Украинская песня в космосе

Первая песня в космосе, которую исполнили за сотни километров от Земли, была именно на украинском языке. 12 августа 1962 года наш украинский космонавт Павел Попович по просьбе украинского конструктора Сергея Королева спел песню "Дивлюсь я на небо та й думку гадаю".

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Уже тогда в самом начале зарождения космонавтики, Украина зарекомендовала себя, как космическая держава. И значительных успехов наши земляки достигают и сейчас.



Сергей Королев / Фото Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского

Первые украинцы в космосе

Но пока единственным астронавтом независимой Украины, побывавшим в космосе – был Леонид Каденюк. Шаттл "Колумбия" стартовал 29 ноября 1997 года, на борту в составе экипажа – украинец.

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Тогда, во время полета Каденюка, впервые в космосе прозвучал гимн независимой Украины. А еще с собой в полет наш космонавт взял флаг, тризуб и "Кобзарь" Шевченко.



Леонид Каденюк / Фото Государственного космического агентства Украины

Но украинцы бывали в космосе на самом деле чаще. Первая канадская женщина-астронавт Роберта Линн Бондарь имеет украинское происхождение. Женщина родилась в семье этнических украинцев, которые родом из Ивано-Франковской области.



Роберта Линн Бондарь / Фото NASA

Отец астронавта Гайдемари Стефанишин-Пайпер родился в селе Якимов Львовской области. Поэтому после полета в космос, в 2007 году, женщина посетила родину отца, а еще через 12 лет вернулась, чтобы передать опыт молодым украинским студентам.

Украинский флаг в космосе разворачивали дважды

Но лишь 4 года назад наш украинский флаг во второй раз развернули в космосе. И это сделал космонавт NASA Рэндольф Брезник, хотя мужчина и не имеет украинских корней, но его с нашим государством связывают родственные связи. Ведь 13 лет назад Брезник усыновил мальчика из Днепра.



Рэндольф Брезник с украинским флагом в космосе / Скриншот с видео

Производство ракетно-космической техники

Сейчас украинцы не имеют возможности самостоятельно отправлять космические экипажи, но мы постоянно участвуем в создании космического транспорта. Сейчас Украина входит в пятерку стран с полным циклом производства ракетно-космической техники. Начиная с ракетного топлива и заканчивая готовыми корпусами, ракетами-носителями и космическими аппаратами.

Запуск Antares

Так, в 2017 году состоялся запуск ракетоносителя среднего класса Antares. Конструкцию его первой ступени разрабатывали на украинском государственном предприятии КБ "Южное", а изготавливали на Государственном предприятии "Южмаш" в городе Днепр.

Запуск Vega

Еще один успешный запуск состоялся в 2018 году. Европейская ракета-носитель легкого класса Vega с украинским двигателем успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Запуск Alpha

Совсем скоро в космос должна полететь и ракета Alpha аэрокосмического предприятия Firefly Aerospace, к которой также приложили усилия украинские разработчики. Хотя главное производство компании расположено в Техасе, украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают главные части оборудования для ракеты. Ведь предприятие Firefly Aerospace несколько лет назад выкупил украинский бизнесмен Максим Поляков.

Строительство базы на Луне

Сейчас украинцы продолжают работать над строительством базы на Луне. Проект поручили украинскому предприятию КБ "Южное". Он имеет 5 этапов реализации. Последний из них предполагает запуск постоянной базы, на которой будет находиться человек. Запуск запланирован на 2062 год.

Украина стала участницей программы NASA "Артемида"

А одним из крупнейших достижений прошлого года для Украины стало присоединение к программе NASA "Артемида". Теперь наше государство в сотрудничестве с другими странами будет участвовать в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов. Кстати, Украина стала 9 страной-подписантом этих договоренностей.

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Запуск спутника "Сич"

А самым большим достижением этого года, может стать запуск нашего спутника "Сич". Ведь компания миллиардера Илона Маска Space X, согласилась вывести его на орбиту своей ракетой Falcon.



Спутник "Сич" / Фото конструкторского бюро "Южное"

Больше о достижениях украинцев в сфере космонавтики смотрите в сюжете 24 канала: