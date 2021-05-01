Первые намеки на серьезные неполадки с магистральным интернет-соединением в городке начали проявляться около четырех часов утра в субботу, 24 апреля. Через некоторое время разбираться отправили целую бригаду техников – связь пропала во всех девяти сотнях домов и зданиях муниципалитета.

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Специалисты обследовали оптоковолоконну линию, которая идет в город и обнаружили, что ее серьезно повредили животные.

Что стало причиной повреждения линии

С приходом первого тепла канадские бобры начали обустраивать свою территорию. Животные решили построить новую нору на берегу реки (канадские бобры живут в норах и не строят плотин). На пути тоннеля, который рыли бобры, был проложен магистральный кабель связи, который соединял жителей города с сетью, однако он не остановил грызунов.



Поврежденный бобрами кабель / Фото Telus

Техники местного подразделения телекоммуникационной компании Telus откопали место обрыва и обнаружили, что от кабелей почти ничего не осталось. Бобров не остановило даже прочная твердая изоляция толщиной в 12 сантиметров. Они прогрызли ее в нескольких местах, а один из магистральных кабелей полностью "перерубил".

Из-за этого жители Тамблер-Ридж на выходные остались без:

кабельного телевидения;

интернета;

и сотовой связи.

Частично проблему компенсировали расположенные по соседству антенны мобильной связи, но их емкости оказалось недостаточно на город с населением почти в две тысячи человек.

Ремонт магистрального кабеля

На перекладку кабеля и его восстановление ушло более суток – работать пришлось в "тяжелых условиях дикой природы". Дело в том, что в Британской Колумбии весна только начала наступать, и земля все еще замерзла. А ниже глубины промерзания, где копали ход бобры, в траншею поступала вода из реки. Предоставление услуг связи возобновилось лишь после обеда в воскресенье.

Интересный факт. Бобры досаждают канадцам регулярно. Иногда это небольшие затопления участков, а порой – настоящая угроза жизни. Прошлой осенью прямо в пригороде Ванкувера, Суррее, грызун-вредитель повалил несколько деревьев в таун-хаусе. Одно из них упало на дом, пробил крышу и выбило стекла. Тогда, к счастью, никто не пострадал.