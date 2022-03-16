Всем привет, мы с Anonymous: хакеры взломали сайт ФСБ и Роснефти – уничтожены терабайты данных

Украинское издание SPEKA со ссылкой на чешское Fonetech пишет о еще одной успешной атаке на ресурсы оккупантов. Теперь они атаковали Роснефть – компанию критической инфраструктуры.

Кибервойна, которую объединение хакеров Anonymous объявило рашистам, продолжается. Как сообщают, эта атака нанесла огромный ущерб. Особенно потому, что уничтожены не только данные, но и резервные копии. Это значит, что восстановить их нельзя.

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Что известно об атаке

В общей сложности Anonymous на минувших выходных, 12 – 13 марта, завладели 20 терабайтами конфиденциальных данных из ноутбуков руководителей.

Однако пока не планируют публиковать никаких документов, поэтому непонятно, какие документы есть среди них.

Кроме того, хакеры дистанционно удалили всю информацию из 59 iPhone. Чьих именно – не уточняется.

Роснефть – крупнейшая российская нефтяная компания, 50 процентов которой принадлежат российскому правительству. Эта компания является одним из объектов так называемой критической инфраструктуры Германии. Немецкий филиал компании отвечает за около четверти всего импорта нефти в Германию за последние годы, согласно ее собственным заявлениям.