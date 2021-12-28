Во Вселенной может не быть планет с двумя одинаковыми формами жизни

Независимо от того, существует ли другая жизнь во Вселенной или нет, в одном можно быть уверенным — мы единственные люди в космосе. Хотя законы физики и химии едины для всей Вселенной, история развития форм жизни не может повторяться, и чем сложнее существа, тем более непохожие они будут друг на друга, утверждает Марсело Глейзер, американский астрофизик и писатель.

Инопланетная жизнь может оказаться совсем не похожей на то, что мы видим на Земле. Возможно, это одна из причин, почему мы не встретили ее до сих пор. Кроме того, наши поиски ограничивает космический горизонт – сфера с радиусом, который равен расстоянию, которое проходит свет за 13,8 миллиарда лет. Это 46 световых лет, и никаких других измерений.

Интересно Робот Jet Bot AI+ или беспроводной вертикальный Jet – как выбрать пылесос Samsung

В чем заключаются ограничения

Прежде всего профессор Глейзер отмечает, что пользуется рабочим определением жизни как любого самодостаточного цепи химических реакций, способного вырабатывать энергию из окружающей среды и воспроизводится в соответствии с принципами естественного отбора. Итак, существа, состоящие из духовной энергии, или рои наноботов, которые обитают в черных дырах, исключаются. Летающие макаронные монстры, с другой стороны, включены в это определение, если докажут, что имеют биохимический метаболизм.

Возможно, самый удивительный результат деятельности современной науки в том, что те же законы физики и химии действуют по всей Вселенной. Мы сейчас можем смотреть на звезды и новорожденные галактики на расстоянии световых лет от нас, которым миллиарды лет, и видим, что они состоят из тех же химических элементов (хотя и в других пропорциях) и что эти звезды развиваются по тем же динамическим законам как и наше Солнце,

– пишет профессор Глейзер.

Эта универсальность законов физики позволяет утверждать, что у большинства звезд есть планеты, а у планеты часто есть спутники. Каждый такой объект – отдельный мир со своими физическими свойствами и химическим составом. Планеты могут быть большими и маленькими, каменными и газообразными, с кучей спутников или вообще без них. Они могут иметь разный угол наклона к плоскости вращения, плотность атмосферы и тому подобное.

Только в Млечном пути миров насчитывается около триллиона, а галактик – сотни миллиардов. Такое невероятно большое количество планет легко может создать впечатление, что жизнь может обрести любую мыслимую и немыслимую форму. Однако все не так просто, считает Глейзер. Единые законы физики и химии накладывают ограничения на бесконечное разнообразие.

Какой может быть внеземная жизнь

По его мнению, инопланетная жизнь в космосе, скорее всего, отвечает таким критериям:

В основе жизни лежит углерод. Это распространенный атом, легко вступающий в связи с другими элементами. Другой вариант – кремний, но это уже менее вероятно.

Это распространенный атом, легко вступающий в связи с другими элементами. Другой вариант – кремний, но это уже менее вероятно. Для жизни нужна жидкая вода. Замерзшие бактерии выживают и в вечной мерзлоте, но не живут, потому что их метаболизм остановлен. В качестве альтернативы предлагают аммиак, но он приобретает жидкое состояние только при -36° С при нормальном давлении. На холодной планете с высоким давлением может существовать жидкий аммиак, но появление там жизни менее вероятно, чем в воде.

Не пропустите По космосу блуждают миллиарды невидимых планет: новое исследование астрономов

Эти два ограничения дают формулу жизни: углерод + вода + еще что-то (как минимум, азот и водород). Детали могут и, скорее всего, будут отличаться. Каждая планета, где есть жизнь, имела свою историю, на которую наложился естественный отбор. В результате получились уникальные формы, развивавшиеся своим, непредсказуемым образом.