Во всех регионах России, кроме Москвы, отключились сайты судов: причину не называют
4 апреля 2022 , 19:02Читати новину українською
Источник:Octagon media
Как сообщает ряд пропагандистских изданий России, сайты судов во многих регионах страны недоступны. Проблемы начались еще в воскресенье, 3 апреля, и продолжаются до сих пор.
Источники пишут, что при попытке зайти на сайт одного из судов появляется сообщение об ошибке 502. Единственные, не пострадавшие от проблемы – суды Москвы.
Интересно Пишите объявление в газету: сервис знакомств Badoo ушел из России
Что известно
- Дело в том, что все суды России работают на государственной автоматизированной системе "Правосудие", тогда как суды Москвы имеют в своей основе отдельную платформу.
- Нынешний сбой связывают именно с отключением "Правосудия", хотя в случае России вполне можно писать и без кавычек.
- Вместе с тем, сообщают, что внутренняя база, с помощью которой судьи взаимодействуют с судами, работает исправно. Именно она могла бы повлиять на процесс судопроизводства.
- Падение сайтов, как утверждают источники, не оказывает сильного влияния.
Причины отказа системы неизвестны. Вероятно, за этим сбоем стоят хакеры. Среди возможных виновников праздника можно назвать Anonymous и украинскую IT-армию. Впрочем, никто пока не взял за это ответственность, а власти России молчат.