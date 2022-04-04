Источники пишут, что при попытке зайти на сайт одного из судов появляется сообщение об ошибке 502. Единственные, не пострадавшие от проблемы – суды Москвы.

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Что известно

Дело в том, что все суды России работают на государственной автоматизированной системе "Правосудие", тогда как суды Москвы имеют в своей основе отдельную платформу.

Нынешний сбой связывают именно с отключением "Правосудия", хотя в случае России вполне можно писать и без кавычек .

. Вместе с тем, сообщают, что внутренняя база, с помощью которой судьи взаимодействуют с судами, работает исправно. Именно она могла бы повлиять на процесс судопроизводства.

Падение сайтов, как утверждают источники, не оказывает сильного влияния.

Причины отказа системы неизвестны. Вероятно, за этим сбоем стоят хакеры. Среди возможных виновников праздника можно назвать Anonymous и украинскую IT-армию. Впрочем, никто пока не взял за это ответственность, а власти России молчат.