В рамках исследования ученые составили индекс, который определяет 100 крупнейших мировых производителей полимеров. Одноразовая продукция этих компаний в итоге превращается в отходы, которые массово засоряют окружающую среду.

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Безудержное загрязнение

Новый анализ исследовал всю цепочку поставки пластика, выявив компании, которые производят полимеры для одноразового пластика: бутылок для газированных напитков, одноразовой посуды, масок для лица и др.

Первичные полимеры, которые дешево получают из ископаемого топлива, составляют около 98 процентов всего производства полимеров. Исследователи обнаружили около 1 200 предприятий по всему миру, которые производят пять основных их видов:

полипропилен (ПП),

полиэтилен высокой плотности (HDPE),

полиэтилен низкой плотности (LDPE),

линейный полиэтилен низкой плотности (LLDPE),

полиэтилентерефталат (PET).

Эти 1 200 предприятий принадлежат примерно 300 различным компаниям. Но при этом около 90 процентов всех одноразовых пластиковых отходов в мире производят 100 крупнейших из них. И среди этого количества компаний исследователи выделили 20 – тех, которые фактически находятся в эпицентре пластикового кризиса, производя 55 процентов одноразовых пластиковых отходов в мире, что в целом составило в 2019 году более 130 миллионов тонн.



Полиэтилентерефталат (PET) – один из пяти основных видов пластика, из которого делают, в том числе, бутылки для воды / Фото Jonathan Chng/unsplash

Кто в лидерах

Крупнейшими производителями полимеров назвали американские компании ExxonMobil и Dow, а также китайскую Sinopec .

. Среди ста крупнейших владельцев капитала производителей полимеров первое место заняла Саудовская Аравия.

Среди крупнейших банков, финансирующих производителей полимеров, в первую пятерку попали банки из Великобритании и США.

На душу населения крупнейшими производителями одноразовых пластиковых отходов являются Австралия, США, Южная Корея и Великобритания.

Наибольший общий объем отходов приходится на Китай. На втором месте США. За ними Индия, Япония и Великобритания.

Что делать

Ученые призывают "сломать модель бездействия". Самый важный шаг, по их мнению, заключается в отказе от производства первичных полимеров, которые получают из ископаемого топлива, ведь те ответственны за огромные выбросы парниковых газов. Вместо этого следует использовать пластмассы, изготовленные из переработанных материалов, на долю которых сегодня приходится лишь около 2 процентов общего производства пластика.

Подобно тому, как раскрытие информации о выбросах парниковых газов было первым шагом на пути к установлению глобальных целей по их сокращению, раскрытие информации о финансировании и производстве одноразового пластика необходимо, чтобы переломить ситуацию в этой проблеме, которая обостряется,

– написал бывший вице-президент США Эл Гор в предисловии к отчету.