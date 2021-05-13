Проблемы Frag Attacks позволяют злоумышленнику, который находится в радиусе действия Wi-Fi, собирать информацию о владельце устройства и запускать вредоносный код. Уязвимости актуальны даже в том случае, если активна защита WEP и WPA.

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Угроза для всех

Ванхоф пишет, что три уязвимости – это недостатки дизайна стандарта Wi-Fi 802.11, которые связаны с функциями агрегирования и фрагментации фреймов, а другие баги – это проблемы программирования в различных Wi-Fi продуктах.

Эксперименты показывают, что каждый продукт Wi-Fi уязвим по меньшей мере перед одной проблемой, а большинство продуктов уязвимы сразу перед несколькими. Обнаруженные уязвимости затрагивают все современные протоколы безопасности Wi-Fi, включая последнюю спецификацию WPA3. Коснутся даже оригинального протокола безопасности Wi-Fi, WEP. Это означает, что некоторые из обнаруженных недостатков были частью Wi-Fi с момента его появления в 1997 году,

– заявляет эксперт.

Ванхоф сразу сообщил о своих выводах инженерам WiFi Alliance. В течение последних девяти месяцев организация работала над исправлением стандартов и сотрудничала с поставщиками устройств, чтобы быстрее подготовить исправления.

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Ванхоф перечислил ряд защитных мер, которые стоит предпринимать пользователям. Самый простой из них – это использование протокола HTTPS, который блокирует атаки.

Microsoft уже выпустила исправление для 3 из 12 уязвимостей. Также патчи для своих продуктов подготовили Cisco, Juniper Networks, HPE/Aruba и Sierra Wireless. Другие производители планируют представить исправления в ближайшие недели, сообщает ICASI.