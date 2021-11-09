Все очень плохо: что пользователи Telegram думают о рекламе в приложении

В начале ноября в Telegram появились первые рекламные объявления. Они удивили пользователей, так как реальная картина сильно разнится с обещаниями, которые давал лично основатель мессенджера Павел Дуров. Рассказываем, что не так с рекламой в Telegram.

Объявления демонстрируются в больших каналах со значительным количеством подписчиков. Увидеть их можно в самом конце ленты с публикациями.

Интересно Дуров анонсировал платную подписку для тех, кто не хочет видеть рекламу в Telegram

Что не так с рекламой в Telegram

Павел Дуров обещал, что реклама в мессенджере будет ненавязчивой, но что-то пошло не так. Сразу после запуска нововведение подверглось массовой критике.

На практике же получилось что-то совсем другое. Мы получили засилье низкопробных пустых каналов, которые рекламируют непонятные товары и услуги.

Всего их было 16 штук. Все они созданы примерно в один день – сразу после запуска функции рекламы.

– сразу после запуска функции рекламы. Пользователей также смутило слабое таргетирование. Обещали, что тематика рекламы будет соответствовать тематике каналов, где она будет размещена. Однако в IT-каналах можно увидеть рекламу сумок, в местных региональных новостных каналах рекламировались курсы обучения торговле криптовалютами сомнительного содержания, а на канале одного из российских банков заметили рекламу сообщества о медицине "в гифках".

Одним из главных условий, о котором объявили разработчики, является высокий порог входа: бюджет должен составлять не меньше двух миллионов евро, один из которых является депозитом, который не вернется, если рекламодатель не потратит в мессенджере суммарно 10 миллионов евро в течение года. Это должно было отсеять мелких игроков рынка, которые злоупотребляют кликбейтом, обманывают и навязывают свои товары или услуги, и оставить только серьезные крупные компании и бренды, банки, холдинги, корпорации.



Реклама в Telegram / Фото Telegram-канала "Технологии, медиа и общество"

Так, даже серьезные деловые СМИ стали промо-платформой для потенциально мошеннических каналов, где за обещаниями высоких заработков скрываются обычные инфобизнесмены, которые "скармливают" аудитории хлам в виде цитат и скопированной из открытых источников общей информации якобы мотивационного характера. Часто такие сообщества существуют только для того, чтобы после набора аудитории начать продавать большое количество рекламы или продвигать собственные курсы и тренинги не менее сомнительной ценности.

Кроме того, администраторы не видят, какая реклама размещается в их каналах, а также никак не могут повлиять на нее. Владельцы вынуждены предупреждать подписчиков, что не имеют никакого отношения к рекламируемым продуктам, а также не получают от этого никакого дохода.

Дуров верни стену, то есть держи планку. Когда вводили рекламу, вроде обещали, что будет реклама только очень приличных вещей, а сейчас продвигают откровенный мусор. Еще бы гивэвеи стали рекламировать.

Главным вопросом к Telegram и лично Дурову стало то, каким образом пустые только что созданные каналы смогли попасть на рекламную платформу, которая требует не менее двух миллионов евро.

Напомним, ранее Дуров объяснял, что мессенджер пока не будет делиться доходами с рекламы с владельцами каналов. Сначала компания покроет собственные расходы, а уже тогда займется вопросом оплаты. До сих пор Telegram финансировался исключительно из личных средств Павла Дурова и его брата – основателей и авторов кода мессенджера.