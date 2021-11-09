Объявления демонстрируются в больших каналах со значительным количеством подписчиков. Увидеть их можно в самом конце ленты с публикациями.
Интересно Дуров анонсировал платную подписку для тех, кто не хочет видеть рекламу в Telegram
Что не так с рекламой в Telegram
Павел Дуров обещал, что реклама в мессенджере будет ненавязчивой, но что-то пошло не так. Сразу после запуска нововведение подверглось массовой критике.
- На практике же получилось что-то совсем другое. Мы получили засилье низкопробных пустых каналов, которые рекламируют непонятные товары и услуги.
- Всего их было 16 штук. Все они созданы примерно в один день – сразу после запуска функции рекламы.
- Пользователей также смутило слабое таргетирование. Обещали, что тематика рекламы будет соответствовать тематике каналов, где она будет размещена. Однако в IT-каналах можно увидеть рекламу сумок, в местных региональных новостных каналах рекламировались курсы обучения торговле криптовалютами сомнительного содержания, а на канале одного из российских банков заметили рекламу сообщества о медицине "в гифках".
Реклама в Telegram / Фото Telegram-канала "Технологии, медиа и общество"
- Так, даже серьезные деловые СМИ стали промо-платформой для потенциально мошеннических каналов, где за обещаниями высоких заработков скрываются обычные инфобизнесмены, которые "скармливают" аудитории хлам в виде цитат и скопированной из открытых источников общей информации якобы мотивационного характера. Часто такие сообщества существуют только для того, чтобы после набора аудитории начать продавать большое количество рекламы или продвигать собственные курсы и тренинги не менее сомнительной ценности.
- Кроме того, администраторы не видят, какая реклама размещается в их каналах, а также никак не могут повлиять на нее. Владельцы вынуждены предупреждать подписчиков, что не имеют никакого отношения к рекламируемым продуктам, а также не получают от этого никакого дохода.
Дуров верни стену, то есть держи планку. Когда вводили рекламу, вроде обещали, что будет реклама только очень приличных вещей, а сейчас продвигают откровенный мусор. Еще бы гивэвеи стали рекламировать.
Главным вопросом к Telegram и лично Дурову стало то, каким образом пустые только что созданные каналы смогли попасть на рекламную платформу, которая требует не менее двух миллионов евро.