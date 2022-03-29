Даже российский сегмент интернета смеется над Россграмом. Пользователи сети обратили внимание на ошибки в интерфейсе, знак доллара, неполную локализацию и многое другое.

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Будет ли Россграм новым инстаграмом?

Оказалось, что для запуска новой соцсети создатели проекта воспользовались PHP-скриптом 2018 года PixelPhoto, свободно продающимся на сайте Codecanyon за 69 долларов.

Разработчики внесли незначительные изменения, но основные элементы интерфейса остались в первозданном виде.

Первую демонстрацию провел Александр Зобов, один из основателей, в телеграм-канале сервиса.

Он в режиме реального времени полистал ленту, написал комментарий, поставил лайки, загрузил фото и видео и т.д.

Среди прочего у Россграма есть возможность, которой не предлагает Instagram – добавление видео с посторонних сервисов. Например, YouTube и Vimeo. Однако проблемы импортозамещения преследуют даже здесь: в списке почему-то нет RuTube.

В сети демонстрацию оценили не все. Пользователи обращают внимание на морально устаревший дизайн.

Дизайн новой соцсети не отвечает современным трендам / Фото VC

Кроме того, вопросы остались к логотипу. Его называют неоригинальным, ведь он похож одновременно на Pinterest и перевернутый логотип Beats (компания, выпускающая наушники).

Логотипы Россграма, Beats и Pinterest / Фото ixbt

Энтузиасты быстро обнаружили в сети десятки подобных изображений:

Логотип Россграма не может похвастаться оригинальностью / Скриншот 24 канала

Еще одной претензией является странный факт: при выборе фотографий, которые будут загружены на страницу, программа предлагает "установить цену" – почему-то во вражеских долларах, а не родных россиянам рублях. Однако вопросы отпадают, если вспомнить, что источником этого фарса является стоковый шаблон, созданный для сайтов, предусматривающих продажу фотоконтента. Разработчики не успели или не захотели удалять эту функцию из интерфейса.

Также можно заметить ошибки перевода. Вероятно, он машинный, то есть производился не вручную человеком, а с помощью онлайн-переводчика. Поэтому после публикации отображается надпись, например "3 секунд тому назад" или "1 час тому назад".

Напомним, кроме соцсети Россграм в России сейчас тестируют сайт Мобилография, являющийся еще большей копией Instagram в плане функциональности и интерфейса, а также аналогичный хлам под названием Now. За разработкой последнего стоит бывший работник российского Яндекса.