Все о презентациях Apple, Samsung и Google в октябре: когда и где смотреть, что покажут компании

Вторая половина октября обещает быть насыщенной новинками. Свои презентации анонсировали Apple, Samsung и Google. Рассказываем о том, чего от них ожидать и когда смотреть.

Apple

Первой свои новинки представит компания Apple. Ее презентация пройдет 18 октября в 20:00.



Презентация Apple / Фото Apple

Пока неизвестно, какие устройства или услуги приготовила компания. По прогнозам, это будут новые MacBook Pro. Ожидаются модели с экранами на 14 и 16 дюймов на базе новой однокристальной системы Apple M1X, которая должна превзойти прошлогодние чипы M1. Возможно, в ноутбуках будут использоваться экраны Mini LED.

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Не исключено, что с ними дебютируют также AirPods 3, которые Apple не показала в сентябре, и Mac Mini на базе M1X.

Google

Следующей в очереди стоит Google и ее презентация 19 октября в 20:00. Вы уже можете установить напоминание в YouTube на анонсе ниже.

В отличие от Apple, в этом случае точно известно, что нам покажут новые Google Pixel 6 и Google Pixel 6 Pro с полноценной презентацией Android 12, беспроводной зарядкой Pixel Stand, а также новыми тканевыми чехлами, которые так нравятся фанатам линейки.

и с полноценной презентацией Android 12, беспроводной зарядкой Pixel Stand, а также новыми тканевыми чехлами, которые так нравятся фанатам линейки. Конечно же, расскажут подробно о новом чипе собственного производства компании Google Tensor. Он поддерживает технологию искусственного интеллекта для улучшения распознавания голоса и обработки фотографий и видео.

Google заявляет, что Tensor сделает Pixel 6 и 6 Pro самыми быстрыми, самыми умными и безопасными смартфонами линейки Pixel на сегодня.



Презентация Google / Фото Google

Разнообразные слухи также говорят о высокой вероятности выхода смартфона Pixel Fold – первого гибкого смартфона от Google. А вот умные часы, похоже, снова отложили до лучших времен.

Samsung

Последней в этом марафоне выступит Samsung — 20 октября. Как указывает на своем постере компания, это будет вторая часть презентации, то есть продолжение прошлого мероприятия, на котором показали Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте компании.



Презентация Samsung / Фото Samsung

Как и в случае с Apple, неизвестно, что приготовила компания. Тизер демонстрирует иконку камеры, что может намекать на какие-то новшества в этой области. Вполне возможно, что Samsung представит новые технологии и разработки как в аппаратной, так и в программной части камер для смартфонов.

Кроме того, от Samsung все ждут бюджетный флагман Galaxy S21 FE, хотя вместе с тем ходят слухи, что эта модель никогда не выйдет.

Как бы там ни было, узнаем уже совсем скоро.