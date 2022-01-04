Все новое – это хорошо забытое старое: Apple патентует новый вид взаимодействия с уведомлениями

Помните как в эпоху первых смартфонов каждый имел светодиод, который загорался, оповещая о новом сообщении или звонке, пока вы его не просмотрите? Сегодня они исчезли из гаджетов. Однако Apple теперь решила запатентовать несколько модифицированный их аналог.

Бюро по патентам и товарным знакам США в последний рабочий день 2021 года опубликовало заявку Apple, которая касается возможных мобильных и нательных устройств. В заявке описана конструкция, обеспечивающая свечение рамок устройства.

Интересно Игровой монитор Samsung Odyssey Neo G9 – будущее гейминга

Что известно

В патентной заявке описываются "осветитель края" (edge illuminator), находящийся за пределами массива пикселей, то есть вне экрана.

Его работу обеспечивают не дисплеи, а отдельные полупроводниковые светодиоды, установленные на печатных платах.

Изобретатели предлагают сразу несколько возможных вариантов воплощения замысла в жизнь.

Например, edge illuminator также может быть сформирован с использованием жидкокристаллических или электрофоретических компонентов.

Чтобы осветитель облегал изогнутые участки устройства, он может включать светодиоды на эластичной сетчатой подложке или другой гибкой подложке.

Таким образом эта технология несколько похожа на прежние оповещения с помощью одного мигающего светодиода, но в этом случае используется большое их количество.



Осветитель края от Apple / Фото Apple

В результате пользователи могут получить конструкцию, которая обеспечивает свечение рамок устройства.

Помимо равномерной подсветки, технология позволяет выводить разнообразные значки, текст и многое другое.

Возможно наличие отдельных регулируемых областей осветителя, яркость и цвет которых меняются индивидуально.

С их помощью можно формировать узоры, значки и тексты.

Осветитель также может служить для оповещения о входящих сообщениях, срабатывании таймера и других событиях, которые могут быть связаны или не связаны с изображением на экране.

На патентных фото производитель приводит пример применения на iPad. Действительно, для такого замысла лучше всего подойдут устройства с относительно толстыми рамками. Ведь в тонкие края iPhone вряд ли удастся вместить светодиоды, тем более такое количество, чтобы они сформировали текст.



Оповещение на боковых гранях в виде текста, иконок, световых паттернов или картинок (изображение сверху), светодиоды вокруг камеры устройства (среднее изображение) и светодиоды на эластичной сетчатой подложке (нижнее изображение) / Фото Apple

Традиционно напоминаем, что наличие патента не означает, что он обязательно будет воплощен в жизнь. Компания может отказаться от разработки, если финальная версия продукта не оправдает ожиданий. Кроме того, такие патенты часто получаются просто для того, чтобы их не получил никто другой, без конкретного намерения что-то выпускать. Apple в этом плане особенно активна.