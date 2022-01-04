Бюро по патентам и товарным знакам США в последний рабочий день 2021 года опубликовало заявку Apple, которая касается возможных мобильных и нательных устройств. В заявке описана конструкция, обеспечивающая свечение рамок устройства.
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Что известно
- В патентной заявке описываются "осветитель края" (edge illuminator), находящийся за пределами массива пикселей, то есть вне экрана.
- Его работу обеспечивают не дисплеи, а отдельные полупроводниковые светодиоды, установленные на печатных платах.
- Изобретатели предлагают сразу несколько возможных вариантов воплощения замысла в жизнь.
- Например, edge illuminator также может быть сформирован с использованием жидкокристаллических или электрофоретических компонентов.
- Чтобы осветитель облегал изогнутые участки устройства, он может включать светодиоды на эластичной сетчатой подложке или другой гибкой подложке.
- Таким образом эта технология несколько похожа на прежние оповещения с помощью одного мигающего светодиода, но в этом случае используется большое их количество.
Осветитель края от Apple / Фото Apple
- В результате пользователи могут получить конструкцию, которая обеспечивает свечение рамок устройства.
- Помимо равномерной подсветки, технология позволяет выводить разнообразные значки, текст и многое другое.
- Возможно наличие отдельных регулируемых областей осветителя, яркость и цвет которых меняются индивидуально.
- С их помощью можно формировать узоры, значки и тексты.
- Осветитель также может служить для оповещения о входящих сообщениях, срабатывании таймера и других событиях, которые могут быть связаны или не связаны с изображением на экране.
Оповещение на боковых гранях в виде текста, иконок, световых паттернов или картинок (изображение сверху), светодиоды вокруг камеры устройства (среднее изображение) и светодиоды на эластичной сетчатой подложке (нижнее изображение) / Фото Apple