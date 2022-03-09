Самым ожидаемым, конечно же, был новый iPhone SE, об анонсе которого было известно заранее. Однако Apple приготовила и сюрпризы. 24 канал собрал основные сведения о представленных гаджетах. Ведущим традиционно был глава компании Тим Кук. Зрители быстро обратили внимание, что для презентации он выбрал синий свитер и желтые часы Apple Watch.

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Что показала Apple

iPhone SE третьего поколения:

Дизайн смартфону достался от старого iPhone 8.

Процессор – A15 Bionic, как у iPhone 13.

Заявленная поддержка 5G, для Украины неактуальна.

Камера – 12 мегапикселей.

64, 128 или 256 гигабайтов постоянной памяти.

Цены: 429, 479 и 579 долларов соответственно.

Подробнее рассказали о смартфоне в отдельном материале.



iPhone SE третьего поколения / Фото Apple

iPad Air:

Чип Apple M1 – благодаря ему планшет мощнее, чем предыдущая его версия.

Поддержка 5G.

12-мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера.

Touch ID.

64 или 256 гигабайтов памяти.

Цена от 599 долларов.

Подробнее читайте в отдельном материале.



Новый iPad Air 2022 года / Фото Apple

Новый флагманский процессор Apple M1 Ultra:

Самый мощный процессор для компьютеров.

Состоит из двух кристаллов, Объединенных скоростной шиной.

20-ядерный центральный процессор (16 производительных и 4 энергоэффективных).

64-ядерный графический процессор.

32-ядерный нейропроцессор для работы искусственного интеллекта.

В 8 раз быстрее, чем обычный M1 и гораздо более быстрый CPU Intel и графики AMD в прошлых поколениях Mac.

Поддерживает до 128 гигабайтов оперативной памяти.

Тестов независимых пользователей и аналитиков пока нет, однако если компании удалось повторить свой прорыв, который она показала с мобильными процессорами, то конкурентам стоит задуматься.



Процессор Apple M1 Ultra / Фото Apple

Настольный компьютер Mac Studio:

В основе – процессоры M1 Max или M1 Ultra.

Компактный алюминиевый корпус.

Шесть USB-C (Thunderbolt 4), два USB-A, Ethernet 10 Гбит, HDMI, разъем для наушников и слот для карт SD.

До 8 терабайтов SSD и до 128 гигабайтов оперативной памяти.

Mac Studio с M1 Ultra намного мощнее, чем топовая версия Mac Pro

Модель на M1 Max стоит от 1999 долларов.

Модель на M1 Ultra – от 3999 долларов.



Компьютер Mac Studio от Apple / Фото Apple

Монитор Studio Display:

27-дюймовый 5K-дисплей с поддержкой TrueTone.

Встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos.

Ультра широкоугольная фронтальная камера на 12 мегапикселей.

Цена от 1599 долларов.



Монитор Studio Display / Фото Apple

Кроме того, компания объявила, что смартфоны iPhone 13 mini, 13, 13 Pros 13 ProMax: выйдут в новом зеленом цвете.



Новый цвет iPhone 13 / Фото Apple

Кстати. На российском сайте Apple новинки не появились. Компания не только прекратила продажи и работу некоторых сервисов на территории оккупанта, но и даже запретил россиянам смотреть новую презентацию на YouTube.