Самым ожидаемым, конечно же, был новый iPhone SE, об анонсе которого было известно заранее. Однако Apple приготовила и сюрпризы. 24 канал собрал основные сведения о представленных гаджетах. Ведущим традиционно был глава компании Тим Кук. Зрители быстро обратили внимание, что для презентации он выбрал синий свитер и желтые часы Apple Watch.
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Что показала Apple
iPhone SE третьего поколения:
- Дизайн смартфону достался от старого iPhone 8.
- Процессор – A15 Bionic, как у iPhone 13.
- Заявленная поддержка 5G, для Украины неактуальна.
- Камера – 12 мегапикселей.
- 64, 128 или 256 гигабайтов постоянной памяти.
- Цены: 429, 479 и 579 долларов соответственно.
Подробнее рассказали о смартфоне в отдельном материале.
iPhone SE третьего поколения / Фото Apple
iPad Air:
- Чип Apple M1 – благодаря ему планшет мощнее, чем предыдущая его версия.
- Поддержка 5G.
- 12-мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера.
- Touch ID.
- 64 или 256 гигабайтов памяти.
- Цена от 599 долларов.
Подробнее читайте в отдельном материале.
Новый iPad Air 2022 года / Фото Apple
Новый флагманский процессор Apple M1 Ultra:
- Самый мощный процессор для компьютеров.
- Состоит из двух кристаллов, Объединенных скоростной шиной.
- 20-ядерный центральный процессор (16 производительных и 4 энергоэффективных).
- 64-ядерный графический процессор.
- 32-ядерный нейропроцессор для работы искусственного интеллекта.
- В 8 раз быстрее, чем обычный M1 и гораздо более быстрый CPU Intel и графики AMD в прошлых поколениях Mac.
- Поддерживает до 128 гигабайтов оперативной памяти.
Тестов независимых пользователей и аналитиков пока нет, однако если компании удалось повторить свой прорыв, который она показала с мобильными процессорами, то конкурентам стоит задуматься.
Процессор Apple M1 Ultra / Фото Apple
Настольный компьютер Mac Studio:
- В основе – процессоры M1 Max или M1 Ultra.
- Компактный алюминиевый корпус.
- Шесть USB-C (Thunderbolt 4), два USB-A, Ethernet 10 Гбит, HDMI, разъем для наушников и слот для карт SD.
- До 8 терабайтов SSD и до 128 гигабайтов оперативной памяти.
- Mac Studio с M1 Ultra намного мощнее, чем топовая версия Mac Pro
- Модель на M1 Max стоит от 1999 долларов.
- Модель на M1 Ultra – от 3999 долларов.
Компьютер Mac Studio от Apple / Фото Apple
Монитор Studio Display:
- 27-дюймовый 5K-дисплей с поддержкой TrueTone.
- Встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos.
- Ультра широкоугольная фронтальная камера на 12 мегапикселей.
- Цена от 1599 долларов.
Монитор Studio Display / Фото Apple
Кроме того, компания объявила, что смартфоны iPhone 13 mini, 13, 13 Pros 13 ProMax: выйдут в новом зеленом цвете.
Новый цвет iPhone 13 / Фото Apple