Самым ожидаемым, конечно же, был новый iPhone SE, об анонсе которого было известно заранее. Однако Apple приготовила и сюрпризы. 24 канал собрал основные сведения о представленных гаджетах. Ведущим традиционно был глава компании Тим Кук. Зрители быстро обратили внимание, что для презентации он выбрал синий свитер и желтые часы Apple Watch.

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Что показала Apple

iPhone SE третьего поколения:

  • Дизайн смартфону достался от старого iPhone 8.
  • Процессор – A15 Bionic, как у iPhone 13.
  • Заявленная поддержка 5G, для Украины неактуальна.
  • Камера – 12 мегапикселей.
  • 64, 128 или 256 гигабайтов постоянной памяти.
  • Цены: 429, 479 и 579 долларов соответственно.

Подробнее рассказали о смартфоне в отдельном материале.

iPhone SE третього покоління
iPhone SE третьего поколения / Фото Apple

iPad Air:

  • Чип Apple M1 – благодаря ему планшет мощнее, чем предыдущая его версия.
  • Поддержка 5G.
  • 12-мегапиксельная широкоугольная фронтальная камера.
  • Touch ID.
  • 64 или 256 гигабайтов памяти.
  • Цена от 599 долларов.

Подробнее читайте в отдельном материале.

Новий iPad Air
Новый iPad Air 2022 года / Фото Apple

Новый флагманский процессор Apple M1 Ultra:

  • Самый мощный процессор для компьютеров.
  • Состоит из двух кристаллов, Объединенных скоростной шиной.
  • 20-ядерный центральный процессор (16 производительных и 4 энергоэффективных).
  • 64-ядерный графический процессор.
  • 32-ядерный нейропроцессор для работы искусственного интеллекта.
  • В 8 раз быстрее, чем обычный M1 и гораздо более быстрый CPU Intel и графики AMD в прошлых поколениях Mac.
  • Поддерживает до 128 гигабайтов оперативной памяти.

Тестов независимых пользователей и аналитиков пока нет, однако если компании удалось повторить свой прорыв, который она показала с мобильными процессорами, то конкурентам стоит задуматься.

Процесор Apple M1 Ultra
Процессор Apple M1 Ultra / Фото Apple

Настольный компьютер Mac Studio:

  • В основе – процессоры M1 Max или M1 Ultra.
  • Компактный алюминиевый корпус.
  • Шесть USB-C (Thunderbolt 4), два USB-A, Ethernet 10 Гбит, HDMI, разъем для наушников и слот для карт SD.
  • До 8 терабайтов SSD и до 128 гигабайтов оперативной памяти.
  • Mac Studio с M1 Ultra намного мощнее, чем топовая версия Mac Pro
  • Модель на M1 Max стоит от 1999 долларов.
  • Модель на M1 Ultra – от 3999 долларов.

Комп'ютер Mac Studio від Apple
Компьютер Mac Studio от Apple / Фото Apple

Монитор Studio Display:

  • 27-дюймовый 5K-дисплей с поддержкой TrueTone.
  • Встроенные динамики с поддержкой Dolby Atmos.
  • Ультра широкоугольная фронтальная камера на 12 мегапикселей.
  • Цена от 1599 долларов.

Монітор Studio Display
Монитор Studio Display / Фото Apple

Кроме того, компания объявила, что смартфоны iPhone 13 mini, 13, 13 Pros 13 ProMax: выйдут в новом зеленом цвете.

Новий колір iPhone 13
Новый цвет iPhone 13 / Фото Apple