Интересно, что дело даже не в отсутствии технологий, хотя это главное. Для предотвращения беды и смягчения ее последствий оказались не готовы правительства мировых держав-лидеров.

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Если бы мы столкнулись с таким сценарием в реальной жизни, мы не смогли бы запустить космический корабль в такой короткий срок с текущими возможностями,

– заявили участники.

Это обстоятельство неизбежно ведет к альтернативному решению – тотальной эвакуации граждан из зоны возможного поражения. По словам участников конференции, на этом этапе несобранность власти ставит крест на всем проекте по противостоянию угрозам.

При чем тут COVID-19 и выступление Илона Маска

Участники мероприятия, как пример несобранности и непонятных и нелогичных действий, привели ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19 в Европе и других странах мира.

Илон Маск прокомментировал выводы, прозвучавшие на конференции. Он в очередной раз подчеркнул важность строительства больших и совершенных ракет. Также он отметил, что одной из задач Starship компании SpaceX в будущем вполне может оказаться операция по противостояния столкновения с астероидом.

Система предупреждения астероидной угрозы

Пока же NASA вместе с европейскими коллегами готовятся к испытательной миссии системы Double Asteroid Redirection Test (DART) по "мягкому" изменению траектории движения астероида.