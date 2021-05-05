Интересно, что дело даже не в отсутствии технологий, хотя это главное. Для предотвращения беды и смягчения ее последствий оказались не готовы правительства мировых держав-лидеров.
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Если бы мы столкнулись с таким сценарием в реальной жизни, мы не смогли бы запустить космический корабль в такой короткий срок с текущими возможностями,
– заявили участники.
Это обстоятельство неизбежно ведет к альтернативному решению – тотальной эвакуации граждан из зоны возможного поражения. По словам участников конференции, на этом этапе несобранность власти ставит крест на всем проекте по противостоянию угрозам.
При чем тут COVID-19 и выступление Илона Маска
Участники мероприятия, как пример несобранности и непонятных и нелогичных действий, привели ситуацию с пандемией коронавируса COVID-19 в Европе и других странах мира.
Илон Маск прокомментировал выводы, прозвучавшие на конференции. Он в очередной раз подчеркнул важность строительства больших и совершенных ракет. Также он отметил, что одной из задач Starship компании SpaceX в будущем вполне может оказаться операция по противостояния столкновения с астероидом.
Система предупреждения астероидной угрозы
Пока же NASA вместе с европейскими коллегами готовятся к испытательной миссии системы Double Asteroid Redirection Test (DART) по "мягкому" изменению траектории движения астероида.
- В конце 2021 года запущен ударный зонд по направлению к астероиду Диморфос.
- Осенью 2022 года космический аппарат миссии достигнет Диморфоса и попытается изменить его орбиту.
- В 2024 году по направлению к астероиду будут запущены кубсаты для оценки влияния спутника на астероид, и будет дана оценка проекту в целом.