Все фото Меркурия, сделанные аппаратом BepiColombo, в одном видео

Несколько дней назад космический аппарат BepiColombo, состоящий из пары независимых автономных зондов Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), совершил первый успешный пролет над Меркурием. Вместе с этим он провел самые точные измерения магнитного поля планеты, пролетая над Южным полушарием Меркурия, одновременно делая серии снимков.

Ученые из ESA и JAXA продолжают обрабатывать данные, которые были собраны BepiColombo во время пролета над Меркурием и переданы на Землю. Эта информация станет частью вклада в миссию, цель которой заключается в разгадке тайн самой маленькой планеты земной группы, которая при этом расположена ближе всего к Солнцу.

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Что будет делать BepiColombo дальше

В ходе пролета над планетой, проведенного 1 октября, космический аппарат сумел замедлиться на некоторое время благодаря гравитации Меркурия. В последующие несколько лет ему предстоит совершить еще пять таких пролетов, прежде чем выйти на круговую орбиту планеты в конце 2025 года. После этого аппараты ESA и JAXA разъединятся и продолжат исследовать Меркурий находясь на разных орбитах.

Что сумел увидеть зонд BepiColombo

Во время недавнего пролета три навигационные камеры на транспортном модуле корабля вели съемку, результаты которой были представлены общественности в небольшом видео. В общей сложности в ролике уместилась последовательность из 53 фотоснимков, сделанных с высоты от 1 тысячи до 93 тысяч километров.

что во время пролета BepiColombo приблизился к Меркурию на расстояние в, что немного ниже высоты его окончательной орбиты (от 480 до 1500 километров). В ESA отметили, что точка максимального сближения с поверхностью находилась на теневой стороне планеты, поэтому фотосъемка в этот промежуток времени не велась.

Черно-белые камеры, которые использовались для создания снимков во время пролета, изначально предназначались для наблюдения за развертыванием солнечных панелей космического аппарата во время начала миссии в 2018 году. Они способны формировать изображения со скромным разрешением 1024×1024 пикселей, что значительно меньше по сравнению с возможностями научных камер.

Несмотря на это, сделанные ими снимки позволяют видеть различия в цвете, рассмотреть яркие детали, указывающие на наличие более молодого материала, и прочие детали. Ученые рассмотрели кратер Лемонтов с множеством впадин, через которые, как предполагается, летучие элементы покидают планету.

Собранные фото Меркурия: смотрите видео

Ученым еще предстоит проведение многочисленных исследований, но и собранные во время первого пролета данные должны стать важным шагом на пути изучения Меркурия. Кроме того, ученые проверили надежность космического аппарата в суровых условиях вблизи Меркурия. Следующая встреча BepiColombo и Меркурия состоится в июне 2022 года.