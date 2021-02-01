Жизнь астронавтов на МКС проходит по четко запланированному и согласованному графику, каждая минута расписана и зафиксирована на эксперименты, фиксацию полученных данных и другие задачи. По вопросу чистоты на МКС также все строго, однако, в рамках эксперимента, целый модуль не убирали в течение года.

Источник: Science Times

Суть эксперимента

Рециркуляция воздуха на МКС приводит к накоплению вредных бактерий, что несет потенциальную опасность для всех жителей станции. Поэтому космонавты проводят регулярную уборку с использованием дезинфицирующих веществ.

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Однако в рамках эксперимента Microbial Aerosol Tethering on Innovative Surfaces (MatISS) было решено выяснить, как некоторые материалы способны уменьшить количество бактерий на станции.

Поскольку исследование проходило в рамках микрогравитации, ученые попытались выяснить, как биопленки накапливаются на поверхностях МКС. За все время провели три эксперимента, первый из которых предусматривал размещение четырех образцов с бактериями в трех разных местах в модуле лаборатории European Columbus. Второй раз четыре бактериальных образца разместили в одном месте модуля Columbus.



Блоки сбора данных разместили в нескольких местах отсека

Третья часть эксперимента должна была продемонстрировать степень распространения загрязнения в пространстве гидрофобных поверхностей при использовании образцов с рисунком. Исследование продолжалось год, в котором загрязненные места нельзя было ни чистить, ни трогать. Итоги экспериментов будут объявлены после дополнительного изучения собранных данных.