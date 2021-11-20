Устройство предлагают оснастить набором спецсредств не только для разгона людей, но и для их задержания. Как утверждают разработчики, группа таких роботов сможет объединяться в единую информационную сеть и действовать совместно на основе особого программного алгоритма, координируя свои действия.

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Протест по-русски

Устройство предложили Росгвардии – военному формированию, которое выполняет военные операции внутри страны. Вот как он должен выглядеть:



Робот-черепаха для разгона митингов / Фото КБНЦ РАН

Конструкторы задумали робота в двух модификациях:

быстроходный (50 – 60 километров в час) робот-оперативник, который сможет "рассекать" скопление людей и задерживать отдельных нарушителей с помощью установленных на нем сеткометов, электрошокеров, распылителей пены и веществ, раздражающих слизистые оболочки . Вероятно, речь о газе.

. Вероятно, речь о газе. роботы-щитоносцы, предназначенные для установления заграждений, которые разделяют толпу на части, а также блокируют нарушителей от прямого физического контакта с правоохранителями.



Роботы устанавливают, сужают и удерживают ограждения / Фото КБНЦ РАН

Конструкция этих машин умышленно создана обтекаемой и гладкой, что должно "лишить нарушителей возможности ухватиться за выступающие части робота и перевернуть его". В высоту робот примерно по пояс взрослому человеку.

Также конструкция без выступов и углов позволит "избежать увечий в толпе протестующих". Однако что будет, если такая "игрушка" наедет на протестующего, не сообщается. Масса робота неизвестна.

Позже в твиттере RIA Новости (в Украине сайт издания заблокирован) опубликовали дополнение, согласно которому Росгвардия заявила, что не заказывала изготовление этих странных устройств и вообще они ей не нужны.