Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей "Сколково", связанных с защитой информации. В то же время, там ожидают, что отток сотрудников именно в этой сфере может быть ограничен со стороны Запада из-за опасений за собственную безопасность на фоне российской агрессии в Украине.

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В частности, российский фонд "Сколково" и компания "Ростелеком-Солар" провели общий опрос участников конференции Security Startup Welcome Day. Стартапы сообщили об утечке экспертов по защите данных за границу. Часть опрошенных стартапов выразили желание перенести свой бизнес за границу, часть вообще не видят возможности дальше работать в России.

Следует отметить, что с начала развязанной Россией войны в Украине, российский рынок покинули такие компании, как:

Фортинет,

КЕЙС,

Аваст,

НортонЛайфЛок,

Forcepoint (Websense) и другие.

При этом ожидается значительный рост кибератак в России в ближайшее время. Учитывая, что многие сферы в стране сейчас практически беззащитны – это не обещает России ничего хорошего.

Кибератаки на Россию растут

Так, россияне уже начали жаловаться на масштабное увеличение DDoS-атак как на бизнес, так и на другие сферы. Только с 1 по 10 марта было зафиксировано более 1100 таких атак . Что превышает показатели за весь февраль в России.