Как принять участие в турнире

Регистрация будет открыта неделю и завершится 23 мая. Далее все участники будут распределены по группам в соответствии с 12 географическими регионами, в которых они будут соревноваться. Особенностью турнира станет то, что абоненты специального тарифного плана "Игровой" от "Киевстар" помимо таблицы лидеров своей игровой зоны попадут в специальной таблице и смогут получить дополнительные призы в зависимости от занятого в ней места.

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После регистрации на игроков ждет командирский зачет (24-30 мая), принять участие в котором сможет каждый желающий. Для этого необходимо будет играть на танках десятого уровня в случайных боях в течение определенного времени. Также участники командирского зачета получат возможность выполнять специальные боевые задания и получать за это игровое имущество. Игроки, занявшие самые высокие строчки таблицы командирского зачета, получат еще больше наград.

Детали турнира

В финальный турнир смогут выйти 64 лучших игрока, которые попали на первые позиции по количеству заработанного чистого опыта, проведенных боев и суммарного урона. Именно этим бойцам предстоит пригласить в свою команду еще двух игроков, чтобы вступить в противостояние с другими командами за первенство в групповой стадии (пройдет 5-6 июня).

И наконец, в плей-офф (12-13 июня) встретятся 32 команды, которым предстоит сыграть по системе Single Elimination (навылет). Победителем будет считаться команда, которая выиграет все матчи стадии плей-офф.

Что можно выиграть в ходе турнира

Для участников турнира приготовлено множество наград. Так, на игроков, подключенных к специальному тарифному плану "Игровой" от "Киевстар", во время командирского зачета ждет более 10 миллионов единиц золота, которое будет распределено между ними в зависимости от занятого места в итоговой таблице.

В роли главных наград турнира игроков ждут ценные призы: