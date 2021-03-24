Пандемия существенно изменила интересы людей, многие начали реализовывать обучение и хобби онлайн. Украинское представительство Google подвело итоги по контенту в сервисе YouTube, и как он изменился за время карантина.

О трендах YouTube, как на мировом рынке, так и в Украине, рассказали в украинском представительстве Google, в рамках пресс-конференции "YouTube контент на экспорт".

Интересно Цифра дня: за год количество украинских пользователей в соцсетях выросло на 7 миллионов

В частности, значительную популярность в мире приобрел контент, который помогал людям учиться, развиваться и отдыхать.

Ежедневные просмотры видео домашних тренировок выросли на 340%, видео по медитациями выросли в просмотрах на 35%, а просмотр кулинарных каналов увеличился на 45%.

Что выбирают украинцы

При этом специалисты говорят, что украинском сегменте YouTube во время пандемии появились “уникальные тренды”. В частности, в декабре 2020 года образовательный контент в Украине смотрели на 50% активнее, чем за год до этого.

Также увеличилась заинтересованность зрителей в туристическом контенте – видео о походах и рафтинге выросли более чем на 80%.

Интересно, что среди самых интересных трендов в украинском YouTube стал контент посвященный рыбалке – время просмотра соответствующих видео выросло более чем на 50% в декабре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года.