Как заявляют власти, работники хранилища Victorian Big Battery, расположенного недалеко от Мельбурна, были эвакуированы. В результате пожара никто не пострадал.

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Что известно об инциденте

Проект хранилища мощностью 300 МВт и емкостью 450 МВт · ч, планируют запустить до декабря.

Neoen и Tesla тесно сотрудничают с аварийными службами на местах, чтобы справиться с ситуацией,

— говорится в заявлении директора Neoen Луи де Самбюси.



Пожар в одном из блоков Tesla Megapack / Фото NINE NEWS

Объект отключили от сети. По словам де Самбюси, "это не повлияет на электроснабжение".

Также пожарные провели мониторинг загрязнения атмосферы вокруг 13-тонной батареи. Для людей угрозы нет. Несмотря на это экстренные службы на всякий случай объявили предупреждение о токсичном дыме в соседних районах Бейтсфорд, Белл-Пост-Хилл, Лавли Бэнкс и Мурабул. Жителей попросили закрыть окна, вентиляционные отверстия и дымоходные трубы, забрать домашних животных внутрь и самим не покидать дома.

Причина возгорания в заявлении не названа. Австралийский офис Tesla пока не реагирует на обращения СМИ.