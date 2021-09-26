Автоматическая межпланетная станция (АМС) NASA Mars Odyssey находится на орбите вокруг Марса с октября 2001 года. Аппарат до сих пор работает и выполняет свою задачу – исследует Красную планету. Международная группа ученых использовала эти данные, собранные за 20 лет работы аппарата. Они стали незаменимыми для того, чтобы выявить залежи воды.

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АМС NASA Mars Odyssey наблюдает за Марсом почти 20 лет. Он смог собрать огромное количество информации, которую использовали ученые.

Научная группа заметила, что в зависимости от времени года на определенных участках Красной планеты уровень водорода то растет, то падает. Такие сезонные колебания свидетельствуют о наличии воды в виде льда в этих регионах. Более того, она располагаться не слишком глубоко, что поможет будущим колонистам ее добывать.

Спектрометр Mars Odyssey показал, что подповерхностный лед образуется осенью и зимой, когда и растет уровень водорода на показателях аппарата. С наступлением весны и лета лед сублимируется и превращается в газ.

Самое важное то, что залежи ценной воды обнаружены не на полюсах, – давно известно, что вода там есть, – а в экваториальных районах. Важно это потому, что ближе к экватору колонию делать легче и перспективнее.