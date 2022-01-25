Вредоносные приложения:почему программы для поиска обоев опасны и как их правильно устанавливать

Обычный темный цвет на фоне хоть и неплохой вариант для обоев, однако довольно скучный. Многим пользователям хочется яркие заставки и часто для этого загружают специализированные приложения. Почему это может быть опасно и где лучше искать обои для смартфона рассказываем далее.

Привычка менять обои на смартфоне очень популярна и понятна. Некоторые производители телефонов и лаунчеров даже имеют специальную функцию карусели обоев, которая автоматически меняет заставку в зависимости от настроек.

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И отчасти сменив обои на смартфон мы замечаем, что они просто не подходят и еще и мешают, сливаясь с названиями программ, иконками или часами. К тому же не все знают, где можно найти хорошие обои и как правильно установить на свой телефон. Хоть процесс и может показаться простым он несет определенные угрозы, которых стоит избегать.

Чтобы такого не было, редакция Техно 24 подготовила для вас несколько актуальных советов, как лучше установить обои на смартфон, где их найти и чего лучше не делать.

Как установить обои на смартфон

Начнем с простого – как установить на смартфон собственные обои из галереи изображений и фото. Этот процесс очень прост и не требует долгих объяснений. Вы просто заходите в галерею изображений, выбираете нужное фото или заставку и устанавливаете ее в качестве обоев на рабочий стол или экран блокировки.

Какая между этим разница?

Рабочий стол – это область экрана, где расположены все иконки приложений и виджеты, такие, как часы, погода, новости и прочее.

– это область экрана, где расположены все иконки приложений и виджеты, такие, как часы, погода, новости и прочее. Экран блокировки – это то, что вы видите перед разблокировкой смартфона, когда экран активен, но телефон все еще заблокирован. На этом экране обычно размещаются часы, погода и краткая информация уведомлений от программ.

Ищите обои правильно

Вы можете установить отдельные обои для экрана блокировки и рабочего стола, а можете установить одни и те же обои на оба этих экраны.

Лучше выбрать что-то не очень пестрое, чтобы проще было считывать иконки приложений и не теряться каждый раз при поиске нужной программы. С другой стороны, если чаще всего используемые лежат у вас в одной папке или вы можете найти их с закрытыми глазами, то вам все равно, видите вы их или нет.

Теперь перейдите в галерею, нажмите "три точки" или пункт меню "Еще" в зависимости от лаунчера или модели смартфона. Далее нажмите "Установить как" и выберите нужный вариант. Все очень просто.



Устанавливаем обои на рабочий стол или экран блокировки / Фото 24 канал

Также изменить обои можно в настройках смартфона. Для этого откройте их, выберите раздел "Рабочий стол и обои", далее перейдите в "Обои".

В зависимости от производителя настройки в этих разделах могут быть очень разные. Xiaomi, например имеет свой внутренний банк тем и обоев доступных для пользователей – выбираете, какая вам нравится и загружаете, или же устанавливаете свою.



Некоторые производители смартфонов имеют собственную галерею обоев / Фото 24 канал

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Где найти обои на рабочий стол телефона

Казалось бы очень простой вопрос, ведь достаточно скачать приложение, которых в Play Маркете десятки и просто выбрать изображение из каталога. Однако на самом деле все не так просто, если вам дороги ваши данные и деньги на банковской карте или на счете мобильного, лучше выбрать другие варианты.

Поиск картинок через Google

Самым простым способом найти много разнообразных обоев на сайтах, где есть специальные подборки. Достаточно просто ввести в поисковой системе "красивые обои для телефона". И вы увидите множество страниц, на которых будет достаточно выбора. А если вы еще и укажете, что именно ищите, котики, природа, море, машины – то выбрать станет намного легче.

Еще один замечательный способ выбрать обои для своего телефона - поиск через Google или в разделе картинок. Просто поставьте тему, переходите из раздела "картинки" и выбирайте на здоровье. Главное, чтобы разрешение соответствовало параметрам вашего экрана. Для этого надо, чтобы по меньшей мере (по высоте) оно было не меньше, чем длина вашего экрана (большая сторона). Допустим, у вас смартфон с Full HD экраном. Это разрешение 1920 на 1080 пикселей.



Ищем обои в Google Изображение / Фото 24 канал

Если вы выберете картинку, высота которой будет меньше чем 1920 пикселей, то потеряете качество. Картинка все равно растянется на весь экран, но будет смотреться не очень хорошо. И чем больше будет разница в цифрах, тем больше вы потеряете качество.

В идеале выбирайте разрешение не менее 3000 на 2000 пикселей, и тогда точно все будет нормально. Главное, имейте в виду, что картинка обрежется по бокам, поэтому заранее прикиньте, как это будет выглядеть на вытянутом вертикальном экране.

Почему приложения для обоев опасны

А теперь вернемся к специальным приложениям, которые предлагают вам галерею обоев и в лучшем случае рекламу на каждом шагу. С одной стороны, это кажется очень удобным, но по статистике, именно под эти приложения чаще всего маскируется вредоносный софт.

Даже если вы просто скачали приложение, но при первом запуске у вас запрашиваются права буквально на все, а обычно именно так и бывает, сразу удаляйте такую программу. С большой вероятностью это либо троян, либо приложение будет постоянно выдавать вам рекламу в сообщениях.

Если вы скачали программу для поиска обоев, а она запрашивает доступ к SMS, звонкам и геолокации, стоит насторожиться, ведь программа может звонить или отправлять сообщения на платные номера, воруя деньги с баланса. Такие приложения, скорее всего, созданы специально с мошеннической целью и их необходимо немедленно удалить.

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Google пытается бороться с такими программами в своем магазине и даже выпустил свою программу с обоями под названием "Фоновые рисунки", которой можно пользоваться. Но правило простое – не загружайте сомнительный софт от неизвестных разработчиков.