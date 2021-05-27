Вредит ли нам микропластик, который мы едим

Человечество повсеместно использует пластиковые изделия. И если их мы можем видеть, то микроскопические частицы пластика для нас незаметны. Мы можем употреблять их в пищу, не зная об этом. Вредит ли это нам?

Пластик – третий по распространенности материал в мире после бетона и стали. Частицы микропластика можно найти где угодно. Они насыщают почву, плавают в океанах и летают в воздухе. Мы можем не заметить частицы микропластика и случайно съесть их.

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Пластик на морском побережье / Фото Unsplash

Откуда берется микропластик

Источники микропластика могут быть разными.

Влияние солнечных лучей на обычный пластик заставляет его расслаиваться. От него отделяются маленькие частицы, которые являются микропластиком.

Пластик используется в одежде. Повреждения или старение одежды вследствие использования вызывает попадание микропластика в окружающую среду.

Микропластик активно используется в процессе стирки, он входит в состав стирального порошка. После стирки он смывается вместе с водой в канализацию, а оттуда попадает в грунтовые воды. Также он может остаться на руках или одежде.

Микропластик присутствует даже в зубных пастах, где он может использоваться как отбеливатель.

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В некоторых зубных пастах могут содержаться микроскопические гранулы полиэтиленового пластика / Фото Unsplash

Насколько вреден микропластик, который попал в организм

Влияние микропластика на организм человека не изучено в полной мере. Ученые только собирают доказательную базу.

Появляются первые экспериментальные данные благодаря исследованиям, которые были проведены над животными. Согласно им регулярное потребление микропластика негативно влияло на репродуктивную функцию крыс и мышей.

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Как можно предотвратить угрозу отравления микропластиком

Нужно уменьшить количество потребленного микропластика. В этом помогут простые действия:

Пить фильтрованную воду;

Выбирать качественные натуральные продукты;

Мыть пищу перед употреблением и прочее.

Это не обезопасит вас от попадания микроскопических частиц пластика в ваш организм, однако уменьшит их уровень.

Но глобальной минимизации попадания микропластика в окружающую среду можно достичь только совместными усилиями всех жителей планеты.