Пластик – третий по распространенности материал в мире после бетона и стали. Частицы микропластика можно найти где угодно. Они насыщают почву, плавают в океанах и летают в воздухе. Мы можем не заметить частицы микропластика и случайно съесть их.
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Пластик на морском побережье / Фото Unsplash
Откуда берется микропластик
Источники микропластика могут быть разными.
- Влияние солнечных лучей на обычный пластик заставляет его расслаиваться. От него отделяются маленькие частицы, которые являются микропластиком.
- Пластик используется в одежде. Повреждения или старение одежды вследствие использования вызывает попадание микропластика в окружающую среду.
- Микропластик активно используется в процессе стирки, он входит в состав стирального порошка. После стирки он смывается вместе с водой в канализацию, а оттуда попадает в грунтовые воды. Также он может остаться на руках или одежде.
- Микропластик присутствует даже в зубных пастах, где он может использоваться как отбеливатель.
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В некоторых зубных пастах могут содержаться микроскопические гранулы полиэтиленового пластика / Фото Unsplash
Насколько вреден микропластик, который попал в организм
Влияние микропластика на организм человека не изучено в полной мере. Ученые только собирают доказательную базу.
Появляются первые экспериментальные данные благодаря исследованиям, которые были проведены над животными. Согласно им регулярное потребление микропластика негативно влияло на репродуктивную функцию крыс и мышей.
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Как можно предотвратить угрозу отравления микропластиком
Нужно уменьшить количество потребленного микропластика. В этом помогут простые действия:
- Пить фильтрованную воду;
- Выбирать качественные натуральные продукты;
- Мыть пищу перед употреблением и прочее.
Это не обезопасит вас от попадания микроскопических частиц пластика в ваш организм, однако уменьшит их уровень.
Но глобальной минимизации попадания микропластика в окружающую среду можно достичь только совместными усилиями всех жителей планеты.