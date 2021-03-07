Вразливість у Microsoft загрожує світовою кризою кібербезпеки, – Bloomberg
Наявність вразливості у програмному забезпеченні Microsoft призвела до того, що щонайменше 60 тисяч компаній у світі зазнали кібератак. Від хакерів постраждали здебільшого компанії малого та середнього бізнесу.
Источник:Bloomberg
Про це видання повідомляє з посиланням на колишнього високопоставленого чиновника з уряду США.
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Що відомо про атаки хакерів
За інформацією Huntress, яка спеціалізується на кібербезпеці, зловмисники намагалися проникнути в системи:
- банків,
- постачальників електроенергії,
- будинків похилих людей,
- компанії з виробництва морозива.
Метою кіберзлочинців є зараження щонайбільшої кількості пристроїв до того, як компанія зможе повністю захистити свою систему.
Загалом через вразливість у програмному забезпеченні Microsoft постраждали щонайменше 60 тисяч компаній у всьому світі.
До чого може призвести вразливість у Microsoft
Експерти зазначають: якщо кількість жертв кібератаки продовжить збільшуватися, то інцидент можна буде прирівняти до світової кризи у сфері кібербезпеки.
Співрозмовник видання розповів, що на всіх рівнях уряду США ведуть робота з оцінки та усунення наслідків дій хакерів.
Загроза зберігається і розвивається. Ми закликаємо операторів інтернет-мереж ставитися до неї з усією серйозністю,
– заявив ексчиновник.
Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак.
Атаки на відомства США: що відомо
- Хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління по комунікації та інформації. Їм вдалося обійти засоби захисту та аутентифікації від Microsoft.
- Згодом у Мін'юсті Сполучених Штатів заявили, що до кібератак причетна Росія.
- Крім того, Білий дім назвав активною загрозою безпеки США кібератаку зі сторони Китаю. Вона була організована проурядовими хакерами на сервери електронної пошти компанії Microsoft.
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