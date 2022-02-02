Большую часть кадра занимает часть корпуса космического корабля, его двигатели и солнечные батареи, однако на заднем плане заметны фрагменты поверхности Марса.
Интересно Марсоход Perseverance показал на видео, как удалось починить заклинивший бур
Кратко о"Тяньвэнь-1"
- После запуска из Китая в июле 2020 года 10 февраля 2021 года он вышел на орбиту Красной планеты.
- Это первый китайский космический корабль, который успешно достиг орбиты Марса, что делает Поднебесную одной из немногих стран, которые исследуют Марс с помощью роботизированного оборудования.
- "Тяньвэнь-1" прибыл на Марс вместе с посадочным модулем и марсоходом, которые успешно спустились на поверхность Красной планеты в мае прошлого года.
- Полезная нагрузка Тяньвеня-1 составляет 13 приборов, включая камеры. С их помощью аппараты создают топографическую карту планеты, ищут залежи водяного льда, изучают структуру и состав приповерхностного слоя, а также исследуют ионосферу и климат Марса.
- Цель миссии – найти следы жизни на Марсе и определить возможность поселения человека.
В рамках основной миссии китайские ученые занимаются исследованием морфологии и геологических характеристик поверхности, размещение грунта и льда, ионосферы и характера окружающей среды, а также физических полей и внутренней структуры Красной планеты.