Большую часть кадра занимает часть корпуса космического корабля, его двигатели и солнечные батареи, однако на заднем плане заметны фрагменты поверхности Марса.

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Кратко о"Тяньвэнь-1"

После запуска из Китая в июле 2020 года 10 февраля 2021 года он вышел на орбиту Красной планеты.

Это первый китайский космический корабль, который успешно достиг орбиты Марса, что делает Поднебесную одной из немногих стран, которые исследуют Марс с помощью роботизированного оборудования.

"Тяньвэнь-1" прибыл на Марс вместе с посадочным модулем и марсоходом, которые успешно спустились на поверхность Красной планеты в мае прошлого года.

Полезная нагрузка Тяньвеня-1 составляет 13 приборов, включая камеры. С их помощью аппараты создают топографическую карту планеты, ищут залежи водяного льда, изучают структуру и состав приповерхностного слоя, а также исследуют ионосферу и климат Марса.

Цель миссии – найти следы жизни на Марсе и определить возможность поселения человека.

В рамках основной миссии китайские ученые занимаются исследованием морфологии и геологических характеристик поверхности, размещение грунта и льда, ионосферы и характера окружающей среды, а также физических полей и внутренней структуры Красной планеты.

Интересно, что Китай, как правило, не делится информацией о своих космических миссиях, а еще реже демонстрирует изображения и видео. Однако с миссией "Тяньвэнь-1" все иначе. С самого ее запуска Китай довольно широко освещал успехи марсианского аппарата. Так, недавно в Сети было опубликовано космическое селфи "Тяньвэнь-1", сделанное небольшим космическим аппаратом с камерой, выпущенной непосредственно с зонда.