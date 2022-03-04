Враг рассылает украинцам вредоносные электронные письма: как их распознать и что с этим делать

4 марта 2022 , 16:16
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Источник:

Госспецсвязи

Госспецсвязи сообщает о новой попытке дестабилизации со стороны России. Наблюдаются массовые рассылки вредоносного ПО на электронные ящики работников госорганов и граждан.

Прежде всего напоминаем: никогда не открывайте никаких ссылок от незнакомых отправителей. Они могут предлагать вам выигрыши в лотерею, сообщать о наложенных на вас штрафах или начатых в отношении вас судебных тяжбах, просить о помощи в сборе средств и прочее. Такие ссылки содержат вирусы, способные повредить ваши файлы или тайно следить за вашей деятельностью. Так происходит и в этот раз.

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Что известно

  • Правительственная команда реагирования на чрезвычайные ситуации CERT-UA еще 28.02.2022 обнаружила рассылку электронных писем с ящика jowhar@xintongwood.club.
  • Темой таких писем указывается просто "Письмо".
  • Внутри – файл под названием "Письмо справедливости.xlsx".
  • Согласно анализу после открытия файла он скрыто загружает вредоносное программное обеспечение FormBook.

В тексте сообщения приводится якобы обращение от представителей украинской власти – департамента юстиции:


Фейковое обращение в письме / Скриншот CERT-UA

Что делать

  • Если вы получили такое письмо, не открывайте его.
  • Не загружайте и не открывайте прилагаемый к нему файл "Письмо справедливости.xlsx"
  • Если вы получали или открывали указанное письмо, просят немедленно сообщать на почту: cert@cert.gov.ua.
Обратите внимание! Раньше мы публиковали рекомендации по безопасному пребыванию в интернете в военное время. С ними можно ознакомиться в двух отдельных материалах – от  Госспецсвязи и  Минцифры
.
Автор: Олександр Гайдамашко