VR-терапия: в США разрешили лечение хронической боли с помощью виртуальной реальности

Технологии виртуальной реальности нашли новое неожиданное применение – в медицине. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) позволило ее использование для уменьшения хронической боли у пациентов с диагностированным хроническим заболеванием поясницы.

Особенностью такого метода, в отличие от медикаментозного, является то, что он не вызывает зависимости. Это позволит широко применять подход ко всем пациентам.

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Как это работает

Хроническая боль в спине, которая длится более трех месяцев, является одним из наиболее распространенных состояний хронической боли в США. Это состояние может препятствовать подвижности, мешать повседневной активности, вызывать тревогу, депрессию и зависимость от опиоидов.

Снижение боли – важнейший аспект жизни миллионов взрослых. Теперь у них есть вариант лечения, который не включает опиоидные обезболивающие,

– отметили в FDA.

EaseVRx использует принципы когнитивно-поведенческой терапии и других методов поведенческой терапии.

Устройство выписывается по рецепту и предназначено для самостоятельного использования дома.

Он состоит из VR-гарнитуры и контроллера, а также "усилителя дыхание", прикрепленного к гарнитуре, который направляет дыхания пациента в микрофон гарнитуры в специальных упражнениях.

Программа VR-устройства использует глубокое расслабление, переключение внимания, взгляд на перспективу, отвлечение, принятие, сопереживание и другие методы и программы.

Лечение состоит из 56 сеансов виртуальной реальности продолжительностью от 2 до 16 минут в течение восьми недель.

Что показали исследования

В клинических исследованиях приняли участие 179 пациентов с хронической болью в пояснице. В конце курса 66 процентов участников EaseVRx сообщили об уменьшении боли более чем на 30 процентов, а 46 процентов пациентов отметили, что боль снизилась более чем вдвое.

При этом серьезных нежелательных явлений не наблюдалось, хотя каждый пятый пациент сообщал о дискомфорте при использовании гарнитуры, а 9,7 процента жаловались на сонливость и тошноту.

Через месяц после прохождения такого экспериментального лечения все участники группы EaseVRx продолжали сообщать об уменьшении боли.

Если такой подход приживется, он сможет стать хорошим заменителем традиционных сегодня методов, особенно в условиях длительной опиоидной эпидемии в США. Но для этого нужно преодолеть типичные проблемы VR-гарнитур.