Первым откликнулся сервис Кeepsolid. Компания ответила в тот же день, приняв решение о прекращении сотрудничества с находящимися на территории России пользователями.

Интересно Киберполиция призвала 30 международных VPN-сервисов прекратить сотрудничество с Россией

Ответ

Судя по всему, ответили на призыв не все.

Сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe осуществляют фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты агрессора.

В общей сложности более десяти VPN-сервисов оказывают помощь киберполиции, предупреждают DDoS-атаки на украинские вебресурсы.

Кроме этого VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% собственных доходов на нужды украинской армии.

Кроме того, сервис VPN Unlimited предоставляет год бесплатного использования своими услугами для граждан Украины.