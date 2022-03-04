Первым откликнулся сервис Кeepsolid. Компания ответила в тот же день, приняв решение о прекращении сотрудничества с находящимися на территории России пользователями.
Интересно Киберполиция призвала 30 международных VPN-сервисов прекратить сотрудничество с Россией
Ответ
Судя по всему, ответили на призыв не все.
- Сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe осуществляют фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты агрессора.
- В общей сложности более десяти VPN-сервисов оказывают помощь киберполиции, предупреждают DDoS-атаки на украинские вебресурсы.
- Кроме этого VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% собственных доходов на нужды украинской армии.
Кроме того, сервис VPN Unlimited предоставляет год бесплатного использования своими услугами для граждан Украины.
- Чтобы активировать бесплатную подписку на год, перейдите по ссылке.
- Войдите в личный кабинет или создайте новый.
- Если у вас нет приложения VPN Unlimited, загрузите его для соответствующей платформы MacOS, iOS, Android, Windows или другой.
- Нажмите кнопку Redeem.
- Вставьте промокод StopRussianAggression и нажмите кнопку Redeem a Code.
- Готово.