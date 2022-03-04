Первым откликнулся сервис Кeepsolid. Компания ответила в тот же день, приняв решение о прекращении сотрудничества с находящимися на территории России пользователями.

Интересно Киберполиция призвала 30 международных VPN-сервисов прекратить сотрудничество с Россией

Ответ

Судя по всему, ответили на призыв не все.

  • Сервисы KeepSolid, ProtonVPN, Windscribe осуществляют фильтрацию трафика и блокируют пропагандистские сайты агрессора.
  • В общей сложности более десяти VPN-сервисов оказывают помощь киберполиции, предупреждают DDoS-атаки на украинские вебресурсы.
  • Кроме этого VPN-сервисы Proton, KeepSolid переводят до 30% собственных доходов на нужды украинской армии.

Кроме того, сервис VPN Unlimited предоставляет год бесплатного использования своими услугами для граждан Украины.

  • Чтобы активировать бесплатную подписку на год, перейдите по ссылке.
  • Войдите в личный кабинет или создайте новый.
  • Если у вас нет приложения VPN Unlimited, загрузите его для соответствующей платформы MacOS, iOS, Android, Windows или другой.
  • Нажмите кнопку Redeem.
  • Вставьте промокод StopRussianAggression и нажмите кнопку Redeem a Code.
  • Готово.