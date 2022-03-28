Обновленный список возможных способов оплат опубликован на официальном сайте сервиса. Напомним, в России больше не работают Visa и MasterCard, PayPal, а также большинство платежей с использованием системы SWIFT.

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Среди возможных способов оплаты приводятся счет в иностранном банке, платежная система UnionPay, карты которой выпускают несколько российских банков, Bitcoin, банковский перевод через один из банков, что не попали под санкции.

Что интересно, платежи через платежную систему "Мир" указываются как невозможные.

Последним отдельно выделен раздел "Наличные". Компания предлагает отправлять бумажные деньги на адрес офиса в Женеве.

Оплату принимают в долларах США, евро или в швейцарских франках.

Чеки или другие формы безналичного расчета не принимают.