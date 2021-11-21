Агентство аэрокосмических исследований Японии (JAXA) не имеет собственной пилотируемой программы, поэтому не нуждается в таком количестве астронавтов, как, например, NASA. И все же японцы регулярно летают на МКС в сотрудничестве с американцами. Последний раз астронавтов в Японии набирали 13 лет назад. Теперь объявлено о новом наборе.

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Астронавт JAXA Акихито Хошиде на борту МКС / Фото NASA

Новый набор астронавтов Японии

Конечно, кандидатами могут быть исключительно японцы. В JAXA отмечают, чтобы женщины активнее подавали документы на участие, ведь все семеро действующих астронавтов Японии – мужчины. Заявки на участие будут приниматься с 20 декабря 2021 года по 4 марта 2022 года.

Раньше принимали кандидатов, у которых была научная степень, но теперь это требование отменили. Таким образом количество кандидатов может значительно возрасти. Однако письменные экзамены будут включать вопросы университетского уровня по естествознанию, технологиям, инженерии и математике. Также проверяется уровень владения английским языком, который должен быть на самом высоком уровне, ведь будут сотрудничать астронавты Японии с американцами.

Что касается возраста, то ограничений нет (если не считать совершеннолетие ограничением). Также было снижено требование к росту кандидатов – теперь он должен составлять не менее 149,5 сантиметра. Вероятно, это связано с призывом к участию женщин, ведь они в среднем ниже мужчин.

Астронавты, которые пройдут набор, теоретически будут участвовать в программе "Артемида" и отправятся на Луну.