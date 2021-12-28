Впервые за 3 тысячи лет: ученые "распечатали" мумию Аменхотепа І

Цари древнего Египта, фараоны, столетиями правили землями вдоль Нила. Их погребальные обряды позволяют сегодняшним ученым тщательно исследовать тела величественных личностей.

Практически все мумии фараонов, обнаруженные в XIX и XX веке, были открыты для изучения. Имеется в виду само раскрывание саркофагов с древними правителями и буквально извлечение мумии из гроба. Но с остатками Аменхотепа I, правившего с 1525 по 1504 годы до нашей эры, так поступить не рисковали. Это не позволяло тщательно изучить тело фараона.

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Лицевая маска Аменхотепа, которую не рисковали снять

Впервые за 3 тысячи лет

Раньше лицевую маску не рисковали снимать из-за ее практически идеального состояния. Археологи боялись повредить ее, поэтому исследование мумии внутри проводить было сложно (если вообще возможно). На самом деле, страх повредить маску никуда не исчез и ее так и не сняли с покойника. Заглянуть под нее помогли современные технологии – трехмерное сканирование благодаря компьютерной томографии.

Левая боковая проекция / Фото Frontiers in Medicine

В предыдущий раз на "голую" мумию могли посмотреть жрецы, занимавшиеся перезахоронением Аменхотепа I. Произошло это в XI веке до нашей эры. Священнослужители восстанавливали и занимались перезахоронением фараонов, ведь саркофаги часто становились целью грабителей.





Голова Аменхотепа И / Фото Frontiers in Medicine

Компьютерная томография позволила ученым с огромной точностью изучить тело фараона. Оказалось, что у правителя Египта были прекрасные зубы без кариеса, рост около 168,5 сантиметра и умер он в возрасте 35 лет. Но причину смерти установить не удалось – на первый взгляд, здоровье фараона было отличным.

На теле не было обнаружено никаких прижизненных травм, ранений или увечий. Внутренности Аменхотепа были удалены после смерти во время мумификации. Но мозг и сердце остались. К сожалению, грабители причинили телу фараона несколько повреждений, которые священнослужители пытались "исправить" во время перезахоронения.