По сути это первая российская космонавтка, стартовавшая на ракете американского производства из американской земли за последние 20 лет. Как сообщает 24 канал , последний раз это было во время миссии NASA STS-113 в 2002 году, когда российский космонавт Николай Бударин совершил полет на МКС на шаттле Endeavor.

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Как прошел старт

Ожидаемая ракета-носитель Falcon 9 без проблем слетела из Космического центра Кеннеди по установленному графику. Другими особенностями запуск не отличился. Разве что стоит упомянуть, что в роли трекера невесомости выступила игрушка Альберта Эйнштейна.

Пока экипаж SpaceX следует на Международную космическую станцию, а NASA продолжает сотрудничество с "Роскосмосом", российский президент Владимир Путин угрожает ядерной войной всему миру, а его армия уничтожает украинские города убивая гражданское население нашего государства.

Несмотря на это, космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, получивший название Endurance, доставит россиянку Кикину на орбиту вместе с экипажем из двух астронавтов NASA и одного японского астронавта.

Почему россиянка летит на американском корабле

Причиной этого события стало соглашение между NASA и "Роскосмосом" о перекрестных полетах, в рамках которого американские астронавты отправляются на МКС на российских кораблях и наоборот.

Первая миссия по новому соглашению о замене экипажа состоялась в прошлом месяце, когда астронавт NASA Фрэнк Рубио стартовал на МКС вместе с двумя космонавтами-компаньонами на борту российской ракеты "Союз". Полет Кикиной завершает этот конкретный обмен, который произошел после того, как США восстановили возможность запускать астронавтов на орбиту с американской земли.

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Теперь США не нужна Россия

Корабль "Союз" был единственным орбитальным кораблем, доступным для астронавтов после того, как NASA перестало запускать шаттлы в 2011 году. Это продолжалось, пока SpaceX не продемонстрировала эту возможность в мае 2020 года, совершив знаковый испытательный полет Demo-2 в МКС.

Компания Илона Маска уже запустила восемь орбитальных миссий с экипажем, две из которых были частными туристическими миссиями, а ряд других уже запланирован на будущее. И несколько этих будущих полетов будут с космонавтами.

Теперь США не нужны российские корабли для того, чтобы обеспечивать присутствие своих астронавтов на МКС, так что, вероятно, после окончания действия соглашения подобные договоренности заключены не будут.