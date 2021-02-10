Европейское космическое агентство (ESA) сообщило, что 31 марта 2021 года, впервые за 11 лет откроет новые вакансии в команде европейских астронавтов. Новоиспеченные исследователи космоса будут работать вместе с ветеранами, а Европа вступит в новую эру освоения космоса.

Подробнее об открытых вакансиях будет сообщено 16 февраля на специальной пресс-конференции. Но уже сейчас ESA "рекомендует женщинам подавать заявки, потому что мы стремимся расширить гендерное разнообразие в наших рядах".

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Директор агентства по исследованиям Дэвид Паркер отметил, что в ESA будут рассматривать самые разнообразные кандидатуры несмотря на происхождение, возраст, социальное положение, пол и возможные физические недостатки. Паркер добавил, что на первый взгляд это кажется несовместимым с работой астронавтов, и одновременно подчеркнул, что идея открытости пространства для каждого – это будущее человеческой цивилизации.

К слову, сейчас в рядах Европейского космического агентства есть только одна женщина – итальянка Саманта Кристофоретти. Она поставила рекорд продолжительности полета среди женщин и всех астронавтов ESA.

Что такое ESA

Европейское космическое агентство начало свою работу в 1975 году. Сейчас в составе организации представители крупнейших европейских стран – Франции, Германии, Италии, Великобритании, Испании, Швейцарии и других. Штаб-квартира расположена в Париже. Агентство имеет ряд собственных программ и миссий по исследованию космоса и постоянное сотрудничество с другими агентствами, как NASA или JAXA, и компаниями.