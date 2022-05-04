Американский разработчик малых модульных реакторов – компания NuScale Power – вышла на биржу ценных бумаг благодаря слиянию со специально созданной для этого компанией Spring Valley Acquisition Corp. От сделки после слияния NuScale получила 380 миллионов долларов, которые пустит на ускорение коммерциализации своей разработки.

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Наша миссия NuScale всегда была проста: разработать более безопасную, умную и экономически эффективную форму передовой ядерной энергетики, способную удовлетворить широкий спектр будущих потребностей в электрической и тепловой энергии — от замены угольных электростанций с безуглеродной, управляемой базовой нагрузкой до обеспечения энергией опреснения воды в промышленных. масштабах и производстве чистого водорода,

– сказал глава объединенной компании Джон Хопкинс

Чем интересна разработка NuScale Power

Базовый модуль NuScale – это реактор с водой под давлением, в котором все компоненты пара и теплообмена объединены в единый блок мощностью 77 МВт. В сентябре 2020 года проект реактора NuScale стал первым, получившим одобрение Комиссии по ядерному регулированию США. Ожидается, что в США первые реакторы NuScale VOYGR в количестве шести модулей будут построены на площадке Национальной лаборатории в Айдахо. Количество модулей в зависимости от потребностей клиента может быть равно 4, 6 или 12.

Технологии NuScale широко заинтересовались восточноевропейскими странами, которые хотели бы в сжатые сроки построить новые АЭС. Однако первая АЭС на реакторах NuScale появится в США не раньше 2028 года. Но если технология оправдает себя, корейские партнеры NuScale – компания Doosan Enerbility – готовы штамповать компоненты таких реакторов в большом количестве.

Что известно о NuScale Power

Это американская частная компания, проектирующая и продающая небольшие модульные реакторы. Штаб-квартира находится в Тигарде, штат Орегон, США. NuScale было одобрено для строительства испытательных реакторов в Айдахо в 2029 и 2030 годах.

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Американская компания General Electric и японская Hitachi в 2021 году сообщили, что их совместное предприятие GE Hitachi Nuclear Energy получило контракт от ведущего канадского поставщика энергии. Компания Ontario Power Generation хочет построить малый модульный реактор (SMR). Это такие же небольшие реакторы аналогичного класса с разрабатываемыми NuScale Power.

Реактор Hitachi BWRX-300 может быть построен гораздо быстрее, чем обычные реакторы и теоретически он значительно более безопасен благодаря своему небольшому размеру. Ядро реактора может охлаждаться исключительно с помощью конвекции воды без использования насосов, а количество радиоактивных материалов гораздо меньше, чем в более мощных моделях. Детальнее об этом читайте здесь.