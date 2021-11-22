Впервые в Украине состоятся масштабные учения по киберзащите Grid NetWars

Национальный координационный центр кибербезопасности СНБО совместно с проектом USAID проведут учебный турнир по киберзащите объектов критической инфраструктуры Grid NetWars. Он пройдет 2 декабря в формате командной работы по отражению имитируемых кибератак.

Мировой и украинский опыт показывает: кибератак на объекты критической инфраструктуры не избежать, зато их можно предупредить и вовремя среагировать, сведя риски к нулю. Сценарии учений Grid NetWars созданы SANS Institute – ведущей мировой организацией, которая обучает, развивает и сертифицирует специалистов по кибербезопасности от начального до самых высоких уровней.

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Для чего Украине нужны эти учения

По словам руководителя управления обеспечения деятельности НКЦК Сергея Прокопенко, применение Россией новейших кибертехнологий, направленных на уничтожение критической информационной инфраструктуры Украины, уже сегодня требует неотложных мер. Они должны быть направлены на повышение эффективности национальной системы кибербезопасности, прежде всего укрепление кадрового потенциала экспертов, которые отвечают за киберзащита государства.

Это предусмотрено, в частности, и обновленной стратегией кибербезопасности Украины. Одним из таких мероприятий является проведение обучения Grid NetWars. Турнир в режиме реального времени позволит получить передовой опыт в сфере идентификации и противодействия кибератакам на критическую инфраструктуру Украины и повысит готовность украинских специалистов к реагированию на киберинциденты любой сложности.

Опыт защиты от кибератак является критически важным

Руководитель направления регуляторного содействие и институционального развития по кибербезопасности проекта USAID Игр Мальченюк добавляет, что еще в 2015 году после атак хакеров на облэнерго в Ивано-Франковской и Киевской областях украинцы на себе почувствовали, как это – нажатием нескольких кнопок, оказаться в энергетической блокаде.

К счастью, ситуацию тогда удалось оперативно исправить. Но за 6 лет технологии изменились и улучшились, а важные инфраструктурные системы (от железной дороги, метро до энергетики, банковской системы и мобильной связи) нуждаются в постоянной защите. Поэтому регулярное обновление и повышение квалификации специалистов по киберзащите сегодня не менее важна, чем военная выучка или владения оружием.

Киберпространство уже давно стало пятой плоскостью для ведения военных действий - после Земли, Воды, Воздуха и космоса. Это подтверждает и чрезвычайно активный рост рынка кибербезопасности: от более 100 миллиардов долларов в 2016-м до 156,24 миллиарда долларов в 2020 году. Сервисы и процессы переходят в онлайн, а затем еще больше возрастает уязвимость компаний.

– заметил Тим Конвей, технический директор программ ICS и SCADA в SANS.

Конвей подчеркнул, что умение вовремя выявить угрозы и обезвредить их – залог не только успеха бизнеса, но в принципе его существования.

Украина сегодня входит в 20 стран, которые больше всего атакуют хакеры на разных уровнях: от энергетических объектов до соцсетей. Поэтому обучение Grid NetWars, после которого специалисты смогут использовать отработанные навыки в тот же день на своих предприятиях, имеет целью усилить кибербезопасность не только отдельного инфраструктурного объекта, а всего государства