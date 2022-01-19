Обвинение владельцу Tesla Model S предъявили прокуроры штата Калифорния. Речь об аварии, произошедшей в 2019 году при участии системы автопилота.
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Что известно
- Инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса.
- 27-летний Кевин Джордж Азиз Риад, съезжая с шоссе, проехал на красный свет и врезался в Honda Civic, что привело к смерти двух человек.
- Владельца машины обвиняют в ДТП со смертельным исходом.
- Свою вину Риад не признает.
- В судебный процесс его выпустили под залог, пока дело находится на рассмотрении.
- В официальных документах суда функция автопилота в электрокаре не упоминается.
- При этом Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), организовавшая команду по расследованию инцидента, подтвердила, что функция была активна во время ДТП.
- В ближайшем будущем ведомство планирует обнародовать результаты расследования.
NHTSA напоминает, что на сегодняшний день ни одно из имеющихся в продаже транспортных средств не имеет права на полное "самоуправление". Независимо от того, активирован ли автопилот, водитель обязан все время контролировать дорожную обстановку и смотреть на дорогу. Согласно законам Штата, он также отвечает за последствия управления с помощью автоматизированных систем,
– говорится в заявлении NHTSA.
Защитник Риада не ответил на запросы AP NEWS о комментариях на прошлой неделе, а окружная прокуратура Лос-Анджелеса отказалась обсуждать дело. Предварительное слушание Риады назначено на 23 февраля.
Автопилот Tesla вызывает пристальное внимание со стороны американских регуляторов не в первый раз. В 2021 году NHTSA начала расследование, в рамках которого рассматривают 11 инцидентов с автопилотом, который по каким-то причинам утраивал аварии, врезаясь в машины скорой помощи, полиции и пожарных с включенными проблесковыми маячками. В расследованных ДТП не менее 17 человек получили ранения, один человек погиб.