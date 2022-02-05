Впервые обнаружена одинокая черная дыра, свободно путешествующая в пространстве

Во Вселенной существуют миллиарды черных дыр. Но мы можем обнаружить только те, у которых есть "сторонние" объекты: например, звезды. Появилась информация, что наконец-то обнаружили черную дыру, которая совершенно одинока.

Сообщается, что обнаруженное еще в 2011 году значительное усиление видимой яркости звезды было результатом микролинзирования. "Роль линзы" выполнила одинокая черная дыра, двигающаяся в межзвездном пространстве. Раньше подобных черных дыр не обнаруживали.

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Фотография звезды, светимость которой усилила черная транзитная дыра / Фото Arxiv.org

Одинокая черная дыра

Сама природа черных дыр не позволяет нам их увидеть прямо, ведь гравитация объектов так мощна, что поглощает фотоны. Поэтому мы знаем о компактных объектах благодаря тому, что рядом с ними есть другие объекты (звезды или аккреционные диски), которые мы можем исследовать и понять, что они вращаются вокруг черной дыры.

Но ученые давно понимали, что во Вселенной должны существовать миллионы черных дыр, которые мы не можем увидеть, ведь они одиноки – у них нет, например, звезд. Поэтому обнаружить такой объект можно только одним методом – микролинзированием. Проблема заключалась в том, что такое событие обнаружить очень тяжело.

Постепенное уменьшение видимой яркости звезды – эффект микролинзирования / Фото Arxiv.org

Обнаружить черную дыру, которая блуждает в межзвездном пространстве, получилось тогда, когда она очутилась прямо между Землей и далекой звездой. Компактный объект своей мощной гравитации буквально сфокусировал на Земле свет звезды, которую мы наблюдали посредством видимого повышения светимости звезды – это называется микролинзированием.

Открытие произошло еще в 2011 году, когда две проектные группы заметили рост яркости звезды. Следует отметить, что они целенаправленно искали такие события. Следующие шесть лет космический телескоп "Хаббл" вел наблюдение за объектом, фиксируя все изменения. Самое интересное произошло тогда, когда ученые заметили как положение звезды немного изменилось – это прогнало последние сомнения в природе увеличения яркости. Дело в том, что черная дыра, проходя на линии зрения Земля – звезда, гравитация так искривила свет, что видимое положение звезды на время изменилось.

Одинокая черная дыра имеет массу примерно как 7,1 Солнца.

Нас и черную дыру разделяют около 5 135 световых лет.

Скорость компактного объекта составляет 45 км в секунду.

Открытие одинокой черной дыры – это важный шаг в изучении межзвездного пространства. Кроме того, это подтверждает давнюю теорию о том, что многие черные дыры мы просто не можем увидеть из-за отсутствия у них звезд или аккреционных дисков.