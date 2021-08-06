Впервые в истории: Xiaomi стала брендом смартфонов №1 в мире

По сообщению Counterpoint Research, Xiaomi впервые в истории стала брендом №1 в глобальных ежемесячных объемах продаж смартфонов.

Компания выбилась в лидеры по итогам июня 2021 года. В этом месяце Xiaomi удалось обогнать Samsung и Apple. Продажи выросли на 26% за месяц, что сделало китайскую компанию самым быстрорастущим брендом в июне.

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Успехи Xiaomi

Во втором квартале 2021 года Xiaomi также заняла вторую позицию среди компаний по объему продаж смартфонов.

Всего с 2011 года, когда была основана Xiaomi, она продала около 800 миллионов смартфонов. В Counterpoint Research отмечают, что такой рост может оказаться временным для Xiaomi.



Xiaomi впервые в истории обошла других производителей смартфонов / Counterpoint Research

Потерять позиции китайская компания может после того, как Samsung возобновит производство, которое пострадало от вспышки пандемии коронавируса.