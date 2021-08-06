Компания выбилась в лидеры по итогам июня 2021 года. В этом месяце Xiaomi удалось обогнать Samsung и Apple. Продажи выросли на 26% за месяц, что сделало китайскую компанию самым быстрорастущим брендом в июне.

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Успехи Xiaomi

Во втором квартале 2021 года Xiaomi также заняла вторую позицию среди компаний по объему продаж смартфонов.

Всего с 2011 года, когда была основана Xiaomi, она продала около 800 миллионов смартфонов. В Counterpoint Research отмечают, что такой рост может оказаться временным для Xiaomi.



Xiaomi впервые в истории обошла других производителей смартфонов / Counterpoint Research

Потерять позиции китайская компания может после того, как Samsung возобновит производство, которое пострадало от вспышки пандемии коронавируса.

Напомним, недавно Xiaomi обнародовала тизер нового поколения безрамочного смартфона Mi MIX. Производитель сообщил о дате релиза смартфона. Детали читайте здесь.