Впервые в истории тепловая волна получила имя: почему это важно для всего человечества

Ежегодно в США и соседних странах происходят масштабные ураганы, которые проносятся материком, нанося большой вред. Каждый из них традиционно получает имя для идентификации. Теперь такое имя получила тепловая волна, и это очень важно.

Сам термин "тепловая волна" возник не так давно. Он обозначает явление резкого увеличения температуры на определенной территории и ее сохранение в течение определенного времени – как правило, до нескольких недель. Какого-либо единого подхода к определению параметров тепловых волн нет, поскольку для разных территорий аномально высокой считается разная температура. Однако уверенно можно сказать: такие явления в последнее время возникают все чаще.

Интересно В высыхающем озере Мид нашли уже пятые человеческие останки и корабль времен Второй мировой

Как назвали тепловую волну и почему это важно

Очередная такая волна накрыла Европу и США и уже около двух месяцев создает проблемы и приводит к смерти населения. К примеру, в Португалии в прошлом месяце температура поднималась до 47 градусов по Цельсию, а в Британии фиксировали до 42 градусов. Поэтому там даже окутали мост фольгой, чтобы помешать разрушению его старинного корпуса.

Ученые решили

Ранее метеорологи присваивали имена только ураганам и сильным штормам. Этот факт должен привлечь внимание общественности к стремительно нарастающей проблеме тепловых катастроф и дать понять, что теперь тепловые волны с нами надолго.

По данным ВОЗ, количество людей, страдающих от увеличения суточной температуры, ежегодно увеличивается на 125 миллионов.