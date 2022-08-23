Сам термин "тепловая волна" возник не так давно. Он обозначает явление резкого увеличения температуры на определенной территории и ее сохранение в течение определенного времени – как правило, до нескольких недель. Какого-либо единого подхода к определению параметров тепловых волн нет, поскольку для разных территорий аномально высокой считается разная температура. Однако уверенно можно сказать: такие явления в последнее время возникают все чаще.

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Как назвали тепловую волну и почему это важно

Очередная такая волна накрыла Европу и США и уже около двух месяцев создает проблемы и приводит к смерти населения. К примеру, в Португалии в прошлом месяце температура поднималась до 47 градусов по Цельсию, а в Британии фиксировали до 42 градусов. Поэтому там даже окутали мост фольгой, чтобы помешать разрушению его старинного корпуса.

Ученые решили присвоить нынешней тепловой волне имя Zoe.

Ранее метеорологи присваивали имена только ураганам и сильным штормам. Этот факт должен привлечь внимание общественности к стремительно нарастающей проблеме тепловых катастроф и дать понять, что теперь тепловые волны с нами надолго.

По данным ВОЗ, количество людей, страдающих от увеличения суточной температуры, ежегодно увеличивается на 125 миллионов.