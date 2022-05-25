Судя по всему, маршрут Криса Ремси, уже имеющий опыт путешествия Евразией на электромобили Nissan Leaf в течение 56 дней и в течение 16 тысяч километров, будет пролегать преимущественно по территории Северной и Южной Америк, а завершиться должен будет в Антарктиде.

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Кроссовер Nissan Ariya, на котором поедет Рэмси, штатно владеет полным приводом, но для преодоления пересеченной местности получит доработанную подвеску, колеса, шины и светотехнику, а параллельно с этим электромобилем будет передвигаться по тому же маршруту и стандартный вариант того же кроссовера, выступающего в роли машины поддержки на территории обеих Америк.

Очевидно, что в Арктике и Антарктике Крис Ремси будет передвигаться только на модифицированной версии кроссовера без дополнительного сопровождения.



Рэмси преодолеет расстояние в 27 тысяч километров / Изображение Nissan

Когда состоится путешествие

Экспедиция должна стартовать в марте 2023 с севера на юг, и если она завершится успехом, то это будет первый в мире переезд между полюсами Земли не только на электромобиле, но и на любом наземном транспортном средстве.

Машина должна преодолеть различные климатические и ландшафтные условия, где температуры колеблются на 30 градусов в обе стороны от нуля по шкале Цельсия, а ледяные торосы сменяются песчаными дюнами или влажными тропическими лесами. Для кроссовера Nissan Ariya это будет хорошим испытанием и достойной рекламой в случае успеха заезда.

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К новостям об электромобилях, недавно глава Tesla Илон Маск в очередной раз озвучил новую дату введения полного автопилота. Напомним, что Tesla уже давно тестирует и пошагово внедряет полномасштабную систему помощи водителю. На сегодня она уже способна практически самостоятельно управлять, подгонять авто на вызов и парковать его.

Стоит отметить, что при этом Tesla требует максимального внимания водителя к работе автопилота и готовности в любой момент перехватить управление транспортом. Водители часто пренебрегают этим требованием из-за происходящих различных аварий от незначительных столкновений до масштабных автокатастроф с человеческими жертвами.