Впервые в истории: парализованный мужчина написал твит силой мысли, используя чип в мозге

62-летний Филипп О'Киф, страдающий прогрессирующим параличом, написал твит силой мысли. В этом ему помог чип Stentrode, который вживляла компания Synchron.

Филипп имеет боковой амиотрофический склероз (заболевание от которого страдал известный ученый Стивен Хокинг). По словам Synchron, человек впервые написал сообщение "через нейрокомпьютерный интерфейс".

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Теоретически, это может помочь людям с подобными недугами пользоваться социальными сетями и другими средствами коммуникации.

На что способен чип в мозгу Филиппа О'Кифа

По словам Филиппа О'Кифа, нужна практика, чтобы научиться пользоваться подобным чипом. Он способен не только писать в твиттере, но и делать онлайн-покупки, а также отправлять электронную почту. Также Филипп выразил надежду, что он "прокладывает путь" людям, чтобы те смогли писать в твиттер силой мысли.