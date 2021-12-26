Филипп имеет боковой амиотрофический склероз (заболевание от которого страдал известный ученый Стивен Хокинг). По словам Synchron, человек впервые написал сообщение "через нейрокомпьютерный интерфейс".

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Теоретически, это может помочь людям с подобными недугами пользоваться социальными сетями и другими средствами коммуникации.

На что способен чип в мозгу Филиппа О'Кифа

По словам Филиппа О'Кифа, нужна практика, чтобы научиться пользоваться подобным чипом. Он способен не только писать в твиттере, но и делать онлайн-покупки, а также отправлять электронную почту. Также Филипп выразил надежду, что он "прокладывает путь" людям, чтобы те смогли писать в твиттер силой мысли.