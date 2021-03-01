Уже в ближайшие несколько месяцев на рынке впервые может возникнуть дефицит смартфонов. Причем ситуация затронет устройства разных брендов.

Источники из Тайваня говорят, что на складах сейчас отсутствуют мобильные однокристальные системы, микросхемы управления питанием и другая продукция.

К теме Цифра дня: рынок смартфонов сократился на 12,5%

У кого возникли проблемы

На прошлой неделе компания Xiaomi представила серию смартфонов Redmi K40. Они работают на базе однокристальных систем Qualcomm Snapdragon 888 и Snapdragon 870.

Еще один китайский производитель Realme уже на этой неделе должен представить флагманский смартфон Realme GT 5G. И оба производителя признали факт серьезного дефицита на рынке мобильных платформ.

Так, президент Xiaomi China Лу Вейбинг заявил, что однокристальных систем действительно очень не хватает. При этом он добавил, что сложная ситуация продлится весь 2021 год.

Представитель Realme сказал, что однокристальных систем и других микросхем Qualcomm вообще нет в наличии.

Как говорят источники в цепочке поставок мобильных телефонов, весь цикл доставки продукции Qualcomm теперь превышает 30 недель. Так, поставка аудиочипов CSR Bluetooth занимает 33 недели.

Интересно Тим Кук обещает совершенно новый iPhone

Причем дефицит продолжает увеличиваться, особенно потому, что производители смартфонов расширяют перечень доступных моделей.