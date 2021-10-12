Дело в том, что крестоносцы редко задерживались на одном месте. Жили они в палатках. Даже церковь в лагере не имела своего помещения. Поэтому и обнаружить остатки такого места очень трудно, ведь никаких остатков сооружений, стен или рвов не было. Но в Израиле, недалеко от Назарета протекает река Tzippori. Именно возле нее археологи нашли остатки древнего лагеря крестоносцев. Его использовали более 100 лет. Там успели похозяйничать даже мусульмане.

Находки в Израиле В Израиле нашли древний винодельческий завод, который работал более 1000 лет назад



Археологические раскопки ведутся прямо у дороги / Фото Haaretz

Древний военный лагерь крестоносцев

Археологический памятник обнаружили во время дорожных работ. Об этом сразу сообщили ученым, а те немедленно начали исследовать первый в истории лагерь рыцарей-крестоносцев.

На месте раскопок были обнаружены многочисленные артефакты: монеты, гвозди, наконечники стрел, иглы, обувь, подковы, уздечки и другие вещи, которые ожидаешь увидеть на месте военного лагеря.

Историки предполагают, что лагерь использовался в течение долгого времени христианскими воинами. Там, вероятно, был пункт сбора войск. Так продолжалось примерно до 1187 года, когда состоялась битва на Рогах Хаттина. Тогда войско крестоносцев было практически уничтожено воинством Аюбидов, которым руководил Салах эд Дин, более известный как Саладин. После этого, говорят ученые, уже мусульмане заняли лагерь и использовали его.

Читайте на сайте В Израиле нашли 2700-летний туалет: фото древней уборной

Интересным показалось и то, что находки располагаются словно группами. Возможно, предполагают ученые, лагерь был по каким-то причинам разделен на несколько секций. Так могло случиться, например, если воины разных лордов не должны были жить рядом. Также характерной особенностью лагеря является то, что чем ближе к воде, тем лучше и богаче становятся находки. Очевидно, что лучшее место у источника занимали знатные люди.

Открытие такого археологического памятника чрезвычайно важно для историков. Ведь одно дело читать La Règle du Temple, где описаны правила и принципы построения и организации лагеря крестоносцев. И совсем другое дело – увидеть все своими глазами, изучить историю жизни людей в боевом городке.